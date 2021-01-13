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【國會暴亂】眾議院大比數通過 促彭斯引憲法免職特朗普

環球社會熱點 12:45 2021/01/13

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美國民主黨眾議員日前正式啟動針對美國總統特朗普的彈劾條款。美國副總統彭斯周二致函眾議院議長佩洛西指，他拒絕動用美國憲法第25條修正案，將特朗普免職。彭斯指，他無意屈服於眾議院的政治遊戲，認為動用憲法不符合國家的最大利益及憲法，亦可能「成為可怕的先例」（set a terrible precedent）。不過眾議院仍以大比數通過，促彭斯立即行動。

彭斯在信中指，自己既然在上周拒絕屈服，行使超出其憲法權力的決定，來左右選舉的結果，現在亦不會屈服於眾議院的政治遊戲。

民主黨眾議員啟動彈劾程序 料最快周三表決 【下一頁】

彭斯認為，只可在總統無能力或有殘障，使他無法履行職務時，才能動用美國憲法第25條修正案。

彭斯又敦促所有眾議員，在候任總統拜登即將上任之際應為事件降溫、團結國家，以確保權力有序地交接。

民主黨早前向眾院提交4頁彈劾議案，指控特朗普上周鼓勵其支持者到國會示威，是煽動叛亂。眾院料於當地時間周三表決彈劾案條款。

由於民主黨在眾院佔多數，料可順利獲通過，但接下來參院一關，需要三分之二的參議員支持，再過關機會不大。

責任編輯：林嘉莉

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