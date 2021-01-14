  • 15°C
香港時間 : 2021115日 (五) 00:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】唯品會、歡聚擬回港第二上市籌近300億 傳唯品會已聘高盛、大摩及摩通籌備上市

股市 23:02 2021/01/14

分享：

唯品會、歡聚回港第二上市。

繼騰訊 （00700） 系公司騰訊音樂（美：TME）傳出赴港第二上市後，最新再添兩隻中概股回流。據日經新聞報道，唯品會（美：VIPS）及歡聚（美：YY）計劃在港二次上市。文章指，美國通過外國公司問責法案後，對外國公司監管收緊，在美中概企業似乎計劃赴港第二上市作安排退路。唯品會及歡聚對此不予置評。

內媒引述消息指，唯品會據悉已聘請高盛、摩根士丹利和摩根大通籌備香港二次上市事宜。

騰訊音樂回流港股二次上市，詳情【下一頁】

日經新聞引述消息人士表示，騰訊音樂計劃集資最多35億美元（271億港元），唯品會集資規模大約在25億美元（194億港元），歡聚集資目標則略低於12.5億美元（97億港元）。另外，唯品會及歡聚或分別於今年第二季及第三季掛牌，視乎監管批准及市場情況而定。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】BILIBILI傳3月初招股　在港上市加碼籌最多234億（第二版）

【新股IPO】攜程擬於上半年來港第二上市集資最少78億元　攜程：不予置評（第二版）

【新股IPO】途虎養車尋求最少15.6億元融資　擬來港或赴美上市　途虎： 沒有上市計劃（第二版）

編輯：陳華

港股 歡聚時代（美：YY） 唯品會（Vipshop Holdings Limited，美：VIPS） 中國概念股 IPO 騰訊音樂（美：TME）

上一篇文章

【台積電TSMC】台積電第四季多賺23%勝預期　美股早段升10%破頂（第二版）

下一篇文章

【美國制裁】美國商務部將中海油列入實體清單　北京天驕列入軍事終端用戶清單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求
【新股IPO】醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　一手帳面約賺3200元（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　一手帳面約賺3200元（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）