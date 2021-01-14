【新股IPO】唯品會、歡聚擬回港第二上市籌近300億 傳唯品會已聘高盛、大摩及摩通籌備上市

▲ 唯品會、歡聚回港第二上市。

繼騰訊 （00700） 系公司騰訊音樂（美：TME）傳出赴港第二上市後，最新再添兩隻中概股回流。據日經新聞報道，唯品會（美：VIPS）及歡聚（美：YY）計劃在港二次上市。文章指，美國通過外國公司問責法案後，對外國公司監管收緊，在美中概企業似乎計劃赴港第二上市作安排退路。唯品會及歡聚對此不予置評。

內媒引述消息指，唯品會據悉已聘請高盛、摩根士丹利和摩根大通籌備香港二次上市事宜。

騰訊音樂回流港股二次上市，詳情【下一頁】

日經新聞引述消息人士表示，騰訊音樂計劃集資最多35億美元（271億港元），唯品會集資規模大約在25億美元（194億港元），歡聚集資目標則略低於12.5億美元（97億港元）。另外，唯品會及歡聚或分別於今年第二季及第三季掛牌，視乎監管批准及市場情況而定。

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編輯：陳華