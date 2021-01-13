  • 13°C
香港時間 : 2021113日 (三) 10:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】唯品會、歡聚擬回港第二上市　集資合計近300億

股市 09:54 2021/01/13

分享：

唯品會、歡聚回港第二上市。

繼騰訊 （00700） 系公司騰訊音樂（美：TME）傳出赴港第二上市後，最新再添兩隻中概股回流。據日經新聞報道，唯品會（美：VIPS）及歡聚（美：YY）計劃在港二次上市。文章指，美國通過外國公司問責法案後，對外國公司監管收緊，在美中概企業似乎計劃赴港第二上市作安排退路。唯品會及歡聚對此不予置評。

騰訊音樂回流港股二次上市，詳情【下一頁】

日經新聞引述消息人士表示，騰訊音樂計劃集資最多35億美元（271億港元），唯品會集資規模大約在25億美元（194億港元），歡聚集資目標則略低於12.5億美元（97億港元）。另外，唯品會及歡聚或分別於今年第二季及第三季掛牌，視乎監管批准及市場情況而定。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】BILIBILI傳3月初招股　在港上市加碼籌最多234億（第二版）

【新股IPO】攜程擬於上半年來港第二上市集資最少78億元　攜程：不予置評（第二版）

【新股IPO】途虎養車尋求最少15.6億元融資　擬來港或赴美上市　途虎： 沒有上市計劃（第二版）

編輯：陳華

港股 歡聚時代（美：YY） 唯品會（Vipshop Holdings Limited，美：VIPS） 中國概念股 IPO 騰訊音樂（美：TME）

上一篇文章

【社交移民潮】Telegram過3日全球增2500萬用戶　活躍用戶數突破5億

下一篇文章

【美國賭王】金沙中國主席Adelson辭世、享年87歲　澳門政府致哀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購　超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）
【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購　超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）
【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【開市9點半】人民幣1年定存2.45厘　北水令淡友不敢輕舉妄動
【開市9點半】人民幣1年定存2.45厘　北水令淡友不敢輕舉妄動
【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月