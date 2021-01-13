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【美國制裁】領航：上周五已出清受制裁中資股

股市 09:46 2021/01/13

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美國制裁涉及中國軍方中資股的投資禁令生效。

美國制裁涉及中國軍方中資股的投資禁令生效， 全球最大互惠基金Vanguard（領航） 周二晚發表聲明表示，截至1月8日已出售在受影響公司的持股，符合特朗普政府11月行政命令的要求。領航指出，將會繼續關注局勢發展，以確保繼續遵守行政命令。

任志剛：道富不適合任盈富基金管理人【下一頁】

另外，彭博周一報導，全球最大的資產管理公司貝萊德最近幾周減持了在中國移動 （00941） 、中國電信 （00728） 和聯通 （00762） 的股份，並計畫繼續出售。

據悉，貝萊德此前已告訴客戶，因應華府禁令，旗下5隻上市交易基金（ETF）已根據指數供應商的舉措，近期減持三大中資電訊商的股票，並陸續出售相關股份。上述涉及的貝萊德5隻受指數供應商調整影響的ETF，包括四隻追踪MSCI明晟指數的ETF和一隻以富時羅素中國50指數為基準的ETF。

截至上周三（6日），貝萊德持有中國電信7%股權，為第二大股東；截至上周五（8日）則擁有中移動和聯通的0.2%股份。

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編輯：吳敏芳

中國聯通（00762） 基金 ETF 特朗普 中國電信（00728） 中國移動（00941） 減持 互惠基金 財富及資產管理 制裁

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