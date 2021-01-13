【港股市況】恒指黑期升28點　道指期貨升21點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股反覆向好，道指升60點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約18點，恒指料開報28294點。滙豐 （00005） ADR折合報43.44元，升0.19元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報591.07元，升1.07元或近0.2%。

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即市走勢：

【08︰31】恒指黑期升28點，報28301點；道指期貨升21點，報30995點。

【08︰15】中滙集團 （00382） 配售5330萬股，配售股每股8.73元，較中滙集團上日收市9.91元折讓約11.9%，籌集近4.7億元。

【配股潮】中滙集團折讓近12%配股 淨籌近4.6億元

【08︰05】歐康維視生物 （01477） 配售2800萬股，配售價每股28.35元，較上日收市價29.8元折讓近4.9%，籌集近7.94億元。

【配股潮】歐康維視生物折讓近4.9%配股 淨籌7.8億元

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.44元，升0.19元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報591.07元，升1.07元或近0.2%。

更多ADR收市：

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【07︰30】美股反覆向好，市場續關注美國候任總統拜登財政刺激措施，及國會對總統特朗普彈劾行動，道指收報31068點，升60點；標指收報3801點，升1點；納指收報13072點，升36點。

港股ADR收報28294點，升18點或0.06%。恒指夜期收市跌23點，收報28243點，低水34點。

道指升60點港股ADR升18點 油價升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩