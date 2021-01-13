  • 11°C
香港時間 : 2021113日 (三) 08:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升28點　道指期貨升21點（不斷更新）

股市 08:35 2021/01/13

分享：

港股市況不斷更新

美股反覆向好，道指升60點。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約18點，恒指料開報28294點。滙豐 （00005） ADR折合報43.44元，升0.19元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報591.07元，升1.07元或近0.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【08︰31】恒指黑期升28點，報28301點；道指期貨升21點，報30995點。

【08︰15】中滙集團  （00382） 配售5330萬股，配售股每股8.73元，較中滙集團上日收市9.91元折讓約11.9%，籌集近4.7億元。

【配股潮】中滙集團折讓近12%配股　淨籌近4.6億元

【08︰05】歐康維視生物  （01477） 配售2800萬股，配售價每股28.35元，較上日收市價29.8元折讓近4.9%，籌集近7.94億元。

【配股潮】歐康維視生物折讓近4.9%配股　淨籌7.8億元

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.44元，升0.19元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報591.07元，升1.07元或近0.2%。

更多ADR收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07︰30】美股反覆向好，市場續關注美國候任總統拜登財政刺激措施，及國會對總統特朗普彈劾行動，道指收報31068點，升60點；標指收報3801點，升1點；納指收報13072點，升36點。

港股ADR收報28294點，升18點或0.06%。恒指夜期收市跌23點，收報28243點，低水34點。

道指升60點港股ADR升18點　油價升逾1%

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 恒指夜期 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） 恒生指數 港股ADR

下一篇文章

【疫情焦點】全球確診新增47萬宗　美國新增19萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【開市9點半】人民幣1年定存2.45厘　北水令淡友不敢輕舉妄動
【開市9點半】人民幣1年定存2.45厘　北水令淡友不敢輕舉妄動
【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購　超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）
【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購　超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月