【恒指夜期】美股開市道指低開　恒指夜期反覆跌15點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今日偏軟，恒生指數早段曾升百點後倒跌，午後曾跌百點，恒指收報28235點，跌41點，中斷三連升，全日主板成交2021億元。聯想 （00992） 破頂升逾9%；港視 （01137） 破頂升逾12%；中海油 （00883） 升逾5%；中移動 （00941） 跌近2%。恒指夜期反覆。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞：

【2021展望】滙證對今年港股看法樂觀 料AH價差續收窄

【盈富基金2800】更換管理人一定好？ 中資ETF發行商收費普遍較高

【新股IPO】唯品會、歡聚擬回港第二上市 集資合計近300億

【美國制裁】領航：上周五已出清受制裁中資股

即市走勢：

【22︰30】美股開市，道指跌16點，納指升20點，標指升1點。恒指夜期跌15點。

【22︰16】夜期跌22點。

【20︰23】盈富基金恢復投資受制裁股 拆解道富環球極速轉軚關鍵

【20︰22】夜期跌40點，低水40點。

【19︰15】星盛商業管理6668明起招股 一手入場費3919元

【19︰14】道富環球極速轉軚：盈富基金明起恢復投資受制裁股份 理解此事關乎重大公衆利益

【19︰13】恒指夜期轉跌17點，低水17點。

【17︰51】安踏旗下FILA品牌第四季零售額增長25%至30%

【17︰50】瑞銀：傳統車企與互聯網企業合作 憂淪為代工角色削薄利潤空間

【17︰45】恒指夜期升6點，報28242點，高水6點。

【16︰10】恒指收報28235點，跌41點。聯想 （00992） 破頂升逾9%；港視 （01137） 破頂升逾12%；中海油 （00883） 升逾5%；中移動 （00941） 跌近2%。

【16︰00】恒指U盤前跌29點，報28247點。

【15︰50】恒指跌約50點，報28224點。

【15︰23】港股尾市續軟，恒指跌23點，報28254點。

【15︰00】上證跌近0.3%；深證跌0.6%；創業板指跌近1.6%。

【14︰43】長汽 （02333） 跌幅進一步擴至7%，低見28元。

【14︰39】富智康 （02038） 升逾25%，高見1.33元。內地媒體報道，吉利汽車 （00175） 母企吉利控股集團與富士康將成立一家合資公司，為第三方汽車企業代工。

【異動股】富智康午後拉升25% 富士康吉利傳合資成立汽車代工企業

【14︰30】港視 （01137） 升幅擴至近13%，破頂報14.12元。

【14︰27】大市轉升9點，報28285點。

【14︰13】中海油 （00883） 升至逾8%，高見7.95元。

【14︰10】消息指醫渡科技機構暗盤漲154% 一手帳面賺約4070元

【14︰04】港股最新跌約60點，報28215點。

【13︰57】港視 （01137） 升一成，破頂高見13.8元。

【13︰46】中芯國際 （00981） 跌幅擴至半成，低見25.55元。

【晶片荒】全球晶片短缺半導體代工廠加價 中芯國際午後跌逾3%

【13︰38】中芯國際 （00981） 午後跌3%，低見26.1元。

【13︰33】港股跌幅擴大至近100點，恒指跌94點，報28182點。

【13︰28】國際家居零售：今年會加薪及派花紅 續增聘人手

【13︰25】港交所 （00388） 升逾1%，高見456.8元。

【港交所股價】瑞信料明年港股日均成交逾1900億元 予港交所目標價525元

【13︰14】長汽 （02333） 午後跌逾4%，低見28.8元。

【13︰02】港股午後初段跌近15點，報28262點。

【12︰25】制裁股輪住升 中車半日飈15%最勁

【12︰00】恒生指數半日跌7點，報28268點。聯想 （00992） 升13%；三桶油造好，中海油 （00883） 升逾7%；中石油 （00857） 升半成；中石化 （00386） 升近3%。

【美國制裁】中金：中海油獲三大利好因素力撐、看好可追落後 中海油半日升近8%

【11︰45】滙豐 （00005） 股價跌逾1%，低見42.7元。

【HSBC滙豐】彭博：滙豐正遴選王冬勝接班人以應付未來中美關係 廖宜建及王雲峰呼聲最高

【11︰40】港股中午收市前報28270點，跌6點。

【11︰30】內地股市半日偏軟，上證跌近0.1%；深證跌0.1%；創業板指跌0.8%。

【11︰27】中移動 （00941） 再轉升1.5%，報47.5元。

【11︰13】手機孖寶向下，舜宇 （02382） 跌1.8%；瑞聲 （02018） 跌近0.7%。

【10︰47】友邦 （01299） 逆市回吐逾1%，低見101.2元。

【10︰44】港股最新升約50點，報28326點。

【10︰41】思摩爾 （06969） 升逾6%，高見68.2元。

【10︰35】星盛商業管理6668明起招股 一手入場費3919元

【10︰22】大市最新轉跌近10點，報28267點。

【10︰17】恒指升幅收窄至不足50點，報28321點，升44點。

【10︰16】中海油 （00883） 升逾8%；中石油 （00857） 升半成；中電信 （00728） 升逾3%。

【10︰15】港視 （01137） 曾升半成，高見13.3元。

【10︰12】中移動 （00941） 轉跌0.1%，低見46.5元。

【10︰09】三桶油升幅擴大，中海油 （00883） 升6%；中石油 （00857） 、中電信 （00728） 升逾3%。

【10︰02】聯想 （00992） 升幅擴至16%，破頂高見9.34元。

【10︰00】恒生指數升113點，報28390點。

【09︰56】金沙中國 （01928） 升0.3%。金沙宣布，創辦人、主席及行政總裁兼非執行董事Sheldon Gary Adelson於1月11日因治療非霍奇金淋巴瘤的相關併發症在美國辭世，享年87歲。

【美國賭王】金沙中國主席Adelson辭世、享年87歲 澳門政府致哀

【09︰49】騰訊 （00700） 升幅擴大至近2%，重上600元水平。外電昨日引述消息人士報道，騰訊音樂（美：TME）籌備來港作第二上市，計劃集資約20億美元（約156億元）。

【09︰48】滙豐 （00005） 逆市偏軟，股價跌近0.5%，低見43元。

【09︰44】香港電視 （01137） 股價升逾3%，高見13元。

【年宵2021】港視HKTVmall搞網上花市 花農可以特惠佣金開網站

【09︰43】4隻新股首日掛牌 裕程物流升逾2成、一手帳面賺900元

【09︰40】三大中資電訊股續上，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升逾1%；中電信 （00728） 升逾2%。

【09︰38】Tesla（美：TSLA）升逾4%，比亞迪 （01211） 升逾4%，破頂高見268元；贛鋒鋰業 （01772） 升逾2%。

【09︰37】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 逆市跌0.8%；小米 （01810） 跌0.3%。

【09︰35】油價創11個月高，中海油 （00883） 升逾4%；中石油 （00857） 升逾3%；中石化 （00386） 升逾2%。

【09︰34】港股早段升逾百點，恒生指數升118點，報28395點。

【09︰33】LEGION （02129） 今日首掛，開報0.46元，較招股價0.4元高出15%，德運控股 （01440） 開報0.42元，較招股價0.4元高出5%，達豐設備 （02153） 開報1.4元，較招股價1.73元低19.08%，裕程物流 （08489） 開報0.74元，與招股價持平。

【09︰26】ESR （01821） 、歐康維視生物 （01477） 配股，股價分別跌2.4%及3%。

【09︰25】世紀聯合 （01959） 股價復牌高開34.8%，開報1.2元。世紀聯合表示，董事會確認集團附屬公司創世紀二手車已成為特斯拉一家二手車置換服務商的報道屬實。

世紀聯合復牌升逾34% 確認附屬為特斯拉二手車置換服務商

【09︰20】恒生指數開報28309點，升32點。聯想 （00992） 升近15%；國壽 （02628） 、平保 （02318） 升逾1%。

【聯想回A】聯想集團高開15% 擬以CDR於上交所科創板上市

【09︰14】即月期指開報28233點，跌33點。

【09︰05】人行開展20億元人民幣逆回購操作，因今日有100億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠80億元人民幣。

【09︰00】4隻新股今日掛牌，包括德運控股 （01440） 、Legion Consortium （02129） 、達豐設備 （02153） 、裕程物流 （08489） ，昨日於富途暗盤Legion表現最好，收報0.55元，較招股價0.4元，高37.5%。

【新股IPO】Legion Consortium富途暗盤一手賺750元 4隻新股今暗盤

【08︰31】恒指黑期升28點，報28301點；道指期貨升21點，報30995點。

【08︰15】中滙集團 （00382） 配售5330萬股，配售股每股8.73元，較中滙集團上日收市9.91元折讓約11.9%，籌集近4.7億元。

【配股潮】中滙集團折讓近12%配股 淨籌近4.6億元

【08︰05】歐康維視生物 （01477） 配售2800萬股，配售價每股28.35元，較上日收市價29.8元折讓近4.9%，籌集近7.94億元。

【配股潮】歐康維視生物折讓近4.9%配股 淨籌7.8億元

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.44元，升0.19元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報591.07元，升1.07元或近0.2%。

更多ADR收市：

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【07︰30】美股反覆向好，市場續關注美國候任總統拜登財政刺激措施，及國會對總統特朗普彈劾行動，道指收報31068點，升60點；標指收報3801點，升1點；納指收報13072點，升36點。

港股ADR收報28294點，升18點或0.06%。恒指夜期收市跌23點，收報28243點，低水34點。

道指升60點港股ADR升18點 油價升逾1%

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責任編輯︰梁浩碩