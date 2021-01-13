【疫情焦點】全球確診新增47萬宗　美國新增19萬

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【港股市況】恒指黑期升28點 道指期貨升21點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月13日早上8時15分，全球累計92,155,560宗新冠肺炎確診病例，較上日增加474,862宗。累計1,970,474死亡個案，較上日增加10,970宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|198,925
|23,355,762
|389,376
|意大利
|14,242
|2,303,263
|79,819
|英國
|45,631
|3,173,274
|83,342
|西班牙
|25,438
|2,137,220
|52,683
|法國
|19,267
|2,864,297
|68,939
|德國
|7,859
|1,957,898
|43,203
|中國
|21
|87,633
|4,634
|香港
|0
|9,344
|160
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩