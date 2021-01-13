▲ 【疫情焦點】全球確診新增47萬宗 美國新增19萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月13日早上8時15分，全球累計92,155,560宗新冠肺炎確診病例，較上日增加474,862宗。累計1,970,474死亡個案，較上日增加10,970宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 198,925 23,355,762 389,376 意大利 14,242 2,303,263 79,819 英國 45,631 3,173,274 83,342 西班牙 25,438 2,137,220 52,683 法國 19,267 2,864,297 68,939 德國 7,859 1,957,898 43,203 中國 21 87,633 4,634 香港 0 9,344 160

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩