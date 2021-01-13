▲ 道指升60點港股ADR升18點 油價升逾1%

道指升60點

美股反覆向好，市場續關注美國候任總統拜登財政刺激措施，及國會對總統特朗普彈劾行動，道指收報31068點，升60點；標指收報3801點，升1點；納指收報13072點，升36點。

港股ADR升18點

港股ADR收報28294點，升18點或0.06%。滙豐 （00005） ADR折合報43.44元，升0.19元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報591.07元，升1.07元或近0.2%。恒指夜期收市跌23點，收報28243點，低水34點。

油價升逾1%

油價上升，市場續受沙特自願額外減產消息刺激，加上預期美國原油庫存下跌，紐約期油收報53.21美元，升0.96美元或1.8%；布蘭特期油收報56.58美元，升0.92美元或1.7%。

美滙指數跌近0.5%

美元下跌，美滙指數跌近0.5%，報90.04。歐元兌美元報1.2207；美元兌日圓報103.78。

美國十年期債息報1.13厘。

紐約期金跌近0.4%

紐約期金收報1844.2美元，跌6.6美元或近0.4%，現貨金於1855美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩