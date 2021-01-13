  • 11°C
香港時間 : 2021113日 (三) 06:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股收市】聚焦財政刺激 道指升60點 小鵬飆逾22% 理想漲12%

股市 05:15 2021/01/13

分享：

投資者繼續關注美國候任總統拜登財政刺激措施，以及國會對總統特朗普的彈劾行動。美股三大指數反覆向好 ; 電動車概念領漲，中概股升勢亮麗，小鵬汽車股價飆逾22%，理想汽車漲逾12%；Tesla反彈5%。

道指收報31068點，升60點；標指收報3801點，升1點；納指收報13072點，升36點。電動車股受捧，中概股小鵬汽車漲22.6%，百度上揚9%；通用汽車(GM)推出商業用送貨電動車BrightDrop，消息帶動股價漲超6%，升至2010年以來高位。

多位儲局官員的言論亦受市場關注。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，現時疫情仍嚴峻，不宜削買債規模。他相信，經濟前景端視新冠疫苗的接種計劃是否成功，以及病毒擴散情況而定。

克利夫蘭儲備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)認為，美國經濟仍然需要財政與貨幣政策支援，以便從疫情衝擊中復原。波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）表示，隨著疫苗的廣泛普及，美國經濟可能在今年下半年強勁反彈，並預期在疫情下，貨幣政策將保持寬鬆。堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)認為，現時揣測聯儲局修訂其買債計劃言之尚早。她又表示，新冠疫苗的接種速率較預期緩慢，是美國經濟最大下行風險之一。

投資者預期美國原油庫存將錄得跌幅，推升油價。紐約2月期油收報53.21美元，升1.84%；布蘭特3月期油收報56.58美元，升1.62%，創自去年2月以來新高。
美元靠穩，紐約期金收跌0.4%，報1844.20美元。

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

責任編輯：柯志宏

小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 特朗普 拜登 疫情 貨幣政策 美股 紐約期金 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

上一篇文章

【美股市況】道指收市升60點　納指升0.3%　Tesla升5%（不斷更新）

下一篇文章

儲局官員：美國經濟可能在2021年下半年強勁復甦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購　超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）
【新股IPO】Legion Consortium 2129共17萬人認購　超額認購442倍一手中籤率1.09%（附分配結果）
【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股勁小鵬汽車升23%　恒指夜期收市跌23點（不斷更新）
【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【社交移民潮】MeWe用戶超1400萬 急登香港免費App熱門榜
【開市9點半】人民幣1年定存2.45厘　北水令淡友不敢輕舉妄動
【開市9點半】人民幣1年定存2.45厘　北水令淡友不敢輕舉妄動
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【新股IPO】 醫渡科技2158上限定價　 稻草熊擬定價5.88元、網上車市擬定價1.23元（不斷更新）
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月
【滙豐HSBC】伍淑清侄兒伍偉國沽滙豐套現433萬 入市後曾坐艇4個月