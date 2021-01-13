【美股收市】聚焦財政刺激 道指升60點 小鵬飆逾22% 理想漲12%

投資者繼續關注美國候任總統拜登財政刺激措施，以及國會對總統特朗普的彈劾行動。美股三大指數反覆向好 ; 電動車概念領漲，中概股升勢亮麗，小鵬汽車股價飆逾22%，理想汽車漲逾12%；Tesla反彈5%。

道指收報31068點，升60點；標指收報3801點，升1點；納指收報13072點，升36點。電動車股受捧，中概股小鵬汽車漲22.6%，百度上揚9%；通用汽車(GM)推出商業用送貨電動車BrightDrop，消息帶動股價漲超6%，升至2010年以來高位。

多位儲局官員的言論亦受市場關注。聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德(James Bullard)認為，現時疫情仍嚴峻，不宜削買債規模。他相信，經濟前景端視新冠疫苗的接種計劃是否成功，以及病毒擴散情況而定。

克利夫蘭儲備銀行總裁梅斯特(Loretta Mester)認為，美國經濟仍然需要財政與貨幣政策支援，以便從疫情衝擊中復原。波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）表示，隨著疫苗的廣泛普及，美國經濟可能在今年下半年強勁反彈，並預期在疫情下，貨幣政策將保持寬鬆。堪薩斯聯儲銀行總裁喬治(Esther George)認為，現時揣測聯儲局修訂其買債計劃言之尚早。她又表示，新冠疫苗的接種速率較預期緩慢，是美國經濟最大下行風險之一。

投資者預期美國原油庫存將錄得跌幅，推升油價。紐約2月期油收報53.21美元，升1.84%；布蘭特3月期油收報56.58美元，升1.62%，創自去年2月以來新高。

美元靠穩，紐約期金收跌0.4%，報1844.20美元。

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責任編輯：柯志宏