儲局官員：美國經濟可能在2021年下半年強勁復甦

▲ 波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫預計今年下半年隨著疫苗的分發，消費將增加，失業率將下降。（法新社資料圖片）

波士頓聯邦儲備銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）周二表示，隨著疫苗的廣泛普及，美國經濟可能在今年下半年強勁反彈，並預期在疫情下，貨幣政策將保持寬鬆。

羅森格倫在為大波士頓商會組織的虛擬活動準備的講話中說：「在大範圍接種疫苗之前，大流行可能會繼續成為公共衛生和經濟的問題。」 「盡管如此，在大量的財政和貨幣支持下，我預計將從今年下半年開始強勁復甦。」

羅森格倫預計今年下半年隨著疫苗的分發，消費將增加，失業率將下降。

他指出，低利率將繼續為房地產市場提供支持，勞動力市場在未來兩年內有望獲得強勁增長。但他預計通脹不會在同一時期內達到美聯儲局2％的通脹目標，這表明短期利率可能會保持「非常寬鬆」。

羅森格倫提供了聯儲局（Fed）主街貸款計劃的最新信息，該計劃的需求和參與度在最後一個月激增。

羅森格倫說，去年有1,800多家公司採用該計劃，獲得超過165億美元貸款。該計劃在最後一刻也增加了貸方的參與，去年12月首次參與貸方總人數佔約45％。

該計劃針對於需要信貸以緩減疫情引發衰退的中小企業，該計劃於1月8日結束。

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責任編輯：李勝君