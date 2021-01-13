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【新股IPO】LEGION CONSORTIUM 首日掛牌先升後跌 收市跌12.5% 一手帳面蝕250元

股樓投資 22:42 2021/01/13

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新加坡物流服務供應商LEGION CONSORTIUM（02129）首日掛牌未能承接昨日暗盤升勢，今早雖然高開15%，報0.46元，惟升至高位0.485元後回落，低見0.335元，全日收0.35元，較招股價0.4元跌12.5%；成交6.52億股，涉資2.69億元；以每手5,000股計，一手帳面蝕250元。

該股昨日暗盤高開50%報0.6元，收市報0.51元，較招股價0.4元升27.5%，以每手5,000股計，一手帳面賺550元。

市傳攜程上半年來港第二上市　集資最少78億元　公司：不予置評，想知詳情請按：【下一頁】

LEGION CONSO以招股下限0.4元定價，招股價介乎每股0.4至0.52元，一手5,000股；豐盛融資為獨家保薦人。是次集資所得，其中42.6%將用於策略性收購；39.7%將用於擴充貨車運輸服務分部的車隊及相關勞工資源；6.1%將用於增加及鞏固公司貨運代理服務分部；11.1%將用於購買一套會計及營運系統及增加相關勞工資源；以及餘下0.5%將用作營運資金及其他一般企業用途。

延伸閱讀：回顧至今已回流港股第二上市的股份有那些

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>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

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