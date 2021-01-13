【社交移民潮】Telegram過3日全球增2500萬用戶　活躍用戶數突破5億

▲ Telegram過去3日用戶急增2500萬人。

Facebook（美︰FB）旗下通訊應用程式WhatsApp日前更新用戶私隱條款，要求用戶同意WhatsApp與Facebook共享用戶資訊，引發大批用戶出走。同為通訊應用的Telegram表示，於過去3日來在全球錄得2500萬新用戶，令總活躍用戶人數突破5億。

Whatsapp更新令Signal受捧 市場炒錯股呢隻三日飈升60倍？【下一頁】

Telegram發布公告對用戶表達感謝，稱得益於用戶邀請更多朋友加入Telegram，令整體用戶人數達到新的里程碑。除了Telegram，亦有不少WhatsApp用戶改用Signal等平台。

然而，Apptopia 副總裁Adam Blacker指出，WhatsApp 用戶並沒有下跌，他估計目前僅得少量 WhatsApp活躍用戶刪除 WhatsApp。他指出，即使人們下載Signal、Telegram，但他們仍會繼續使用WhatsApp，因為他們大部分的朋友及家人仍在使用WhatsApp。

相關文章︰【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求

【Signal熱爆】Signal可閱後即焚？你要知的5大增加私隱度功能

編輯︰侯景成