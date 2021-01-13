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【科興疫苗】科興疫苗巴西測試效用率僅50.4%　聶德權：輝瑞疫苗先到港

股市 10:41 2021/01/13

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科興疫苗的效用率僅僅超過50%門檻。

本港先後就三款不同的新冠肺炎疫苗與應商訂立採購協議，其中包括中國藥廠科興生物（Sinovac Biotech）研發的疫苗。然而，據外電報道，巴西境內進行的科興疫苗後期臨床試驗的顯示，科興疫苗的「一般效用率」（general efficacy）只有50.38%。

港府早前宣布，預先採購科興疫苗、BioNTech輝瑞疫苗、阿斯利康牛津疫苗。科興疫苗最新數據都不及另外兩家，但科興疫苗預訂最先本月可到港疫苗，公務員事務局局長聶德權最新稱，科興疫苗仍在聯繫中，爭取早日到港，而BioNTech輝瑞疫苗就可在下月到港。

綜合早前消息，BioNTech輝瑞疫苗效用率達95%。阿斯利康牛津疫苗雖然在不同測試結果有差別，權威醫學雜誌《刺針》早前指，阿斯利康牛津疫苗效用率約70%，若調整至先注射一半劑量，再注射全劑，有效率提升至九成。。

一文看清科興疫苗、輝瑞疫苗、牛津疫苗購置部署及疫苗特點，可見【疫苗QA】

    點擊圖片放大

負責進行測試的研究機構、巴西聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）曾經表示，科興疫苗的有效率為78%至100%，可提供針對嚴重疾病的全面保護。然而，在面對學者的質疑後，研究所在最新的報告中，將一些輕度病徵及無症狀患者的數據亦計入其中，令疫苗整體有效率降至50.38%。

布坦坦研究所臨床研究醫學主任Ricardo Palacios表示，新的數據中，包括了一些不用接受治療的輕度患者。

根據世衛早前對新冠病毒疫苗的研發設立目標，疫苗的有效率至少要達50%。

相關文章︰

【科興疫苗】科興推遲疫苗後期試驗結果　傳疫苗有效性高過50%門檻（第二版）

【新冠疫苗】馬來西亞洽購科興生物、康希諾疫苗 目標涵蓋逾8成人口

編輯︰侯景成

疫情 治療 疫苗 聖保羅 巴西 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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