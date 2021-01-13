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【美股焦點】金融科技公司Affirm上調IPO發行價　為今年首隻明星新股

股市 01:09 2021/01/13

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Affirm將IPO發行價區間，調高至41至44美元。

美股2021年首隻明星新股即將上市。外電報道，金融科技公司Affirm（美︰AFRM）已將IPO發行價區間，由原先每股33至38美元，調高至41至44美元，集資最多約10.8億美元。

Affirm主要提供的服務，與螞蟻集團的「花唄」類似，為消息者提供小額貨款、分期付款等服務，並賺取利息收入。Affirm是由PayPal共同創辦人Max Levchin創立的線上分期貸款平台。公司主力提供「先買後付（Buy now， pay later， BNPL）」服務，希望為購買各種產品的消費者提供零息貸款，顛覆銀行及信用卡市場。

Facebook宣布專頁改動，取消讚好功能，見【下一頁】

Affirm主要是靠與商戶合作，向消費者提供購物貸款、分期支付服務，從而幫助商戶提升銷售轉化。商戶側採取銷售總額一定比例抽佣的方式產生收入，消費者側產品支持0%年化利率付款選項和計息貸款，收入來自於利息收入。

2020年7月，Affirm還與北美電商服務巨頭$Shopify（美︰SHOP）達成了戰略合作，2021Q1 Affirm將接入Shopify平台，成為支付選項之一。2020年前三季度，Shopify平台合計商品銷售總額（GMV）超784億美元，已經是北美第二大電商，僅次於亞馬遜。

相關文章︰【當炒新股】Roblox及Affirm押後明年才上市　外界料擬定更高價

【美股焦點】美股IPO熱潮未完　4大矚目新股料明年初登場

編輯︰侯景成

 


 

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