波音2020年飛機取消逾600架 有史以來最糟糕

▲ 波音2020年飛機訂單被取消超過600架，為歷史上最嚴重的一年。（法新社資料圖片）

美國飛機製造商波音周二表示，新冠疫情加劇公司困境，盡管有12月份737 Max訂單，2020年飛機訂單被取消超過600架，為公司歷史上最嚴重的一年；全年總訂單184架，交付157架飛機。

波音在12月獲90架飛機總訂單，包括82架737 MAX飛機銷售，惟同月，被取消105架737 MAX訂單和2架787訂單。

公司12月交付39架飛機，包括27架737 MAX飛機、4架767F飛機、4架777戰鬥機，並沒有交付任何787系列飛機。

737 Max的停飛和新冠病毒大流行，並不是去年波音唯一的問題。對787 Dreamliner飛機進行額外檢查，推遲寬體飛機的交付時間，寬體飛機的價格比737系列貴。上個月，首席財務官史密斯（Greg Smith）說，波音公司將把Dreamliners的產量，從6個月進一步減少到5個月。在大流行之前，波音計劃將飛機的產量提高到每月14架，但隨著需求的下滑，波音反覆削減生產目標。

主要競爭對手空中巴士（Airbus）也遭受大流行的困擾。2020年，它向客戶交付566架飛機，較前一年下降34％。根據取消情況進行調整，空巴去年售出了268架飛機。

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責任編輯：李勝君