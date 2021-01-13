  • 17°C
香港時間 : 2021113日 (三) 13:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工業互聯網】工信部發布工業互聯網發展策略　建設具國際影響力平台

股樓投資 11:49 2021/01/13

分享：

工信部周二（13日）印發《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》，旨在深入實施工業互聯網創新發展戰略，推動工業化和信息化在更廣範圍、更深程度、更高水平上融合發展。

 

文件提出，至2023年，工業互聯網新型基礎設施建設量質並進，新模式、新業態大範圍推廣，產業綜合實力顯著提升。

【信託違約】去年信託違約逾千億　未來3年到期規模達9.2萬億，請看【見下頁

其中的目標，須打造3至5個具有國際影響力的綜合型工業互聯網平台，在10個重點行業打造30個5G全連接工廠，同時建成國家工業互聯網大數據中心，建設20個區域級分中心和10個行業級分中心。

另外，目標要工業互聯網基礎創新能力顯著提升，網絡、標識、平台、安全等領域一批關鍵技術實現產業化突破，工業芯片、工業軟件、工業控制系統等供給能力明顯增強。基本建立統一、融合、開放的工業互聯網標准體系，關鍵領域標準研制取得突破。

【全球手遊】騰訊兩手遊登12月榜首 全球手遊市場難逢敵手？，請看【見下頁

文件又提及，要培育發展40個以上主營業務收入超10億元的創新型領軍企業，形成1至2家具有國際影響力的龍頭企業。培育5個國家級工業互聯網產業示範基地，促進產業鏈供應鏈現代化水平提升。

【延伸閱讀】室內設計：400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風，請看【見下頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

行業 晶片 大數據 中華人民共和國工業和信息化部 5G

上一篇文章

【大行點睇】債息上揚帶動美匯指數重回90水平　大摩一改唱淡　美元可博反彈？

下一篇文章

【信託違約】去年信託違約逾千億　未來3年到期規模達9.2萬億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【中電消費券】中電向80萬名客戶派100元消費券　一文睇清獲取資格
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【網民熱話】電動車成主流要克服寒冬 北京零下20度Tesla不能關門比亞迪直接死火？
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR
【大行點睇】女股神Cathie Wood高位減持Tesla　無懼制裁狂掃呢隻港股ADR