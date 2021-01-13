【工業互聯網】工信部發布工業互聯網發展策略　建設具國際影響力平台

工信部周二（13日）印發《工業互聯網創新發展行動計劃（2021-2023年）》，旨在深入實施工業互聯網創新發展戰略，推動工業化和信息化在更廣範圍、更深程度、更高水平上融合發展。

文件提出，至2023年，工業互聯網新型基礎設施建設量質並進，新模式、新業態大範圍推廣，產業綜合實力顯著提升。

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其中的目標，須打造3至5個具有國際影響力的綜合型工業互聯網平台，在10個重點行業打造30個5G全連接工廠，同時建成國家工業互聯網大數據中心，建設20個區域級分中心和10個行業級分中心。

另外，目標要工業互聯網基礎創新能力顯著提升，網絡、標識、平台、安全等領域一批關鍵技術實現產業化突破，工業芯片、工業軟件、工業控制系統等供給能力明顯增強。基本建立統一、融合、開放的工業互聯網標准體系，關鍵領域標準研制取得突破。

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文件又提及，要培育發展40個以上主營業務收入超10億元的創新型領軍企業，形成1至2家具有國際影響力的龍頭企業。培育5個國家級工業互聯網產業示範基地，促進產業鏈供應鏈現代化水平提升。

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記者：林衛