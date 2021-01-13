【華晨危機】上交所公開譴責華晨集團　華晨﹕將按要求積極整改（第二版）

▲ 上交所對華晨集團發出公開讉責。

上交所宣布，發出紀律處分決定書，對華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車集團及其董事長、信息披露事務負責人予以公開譴責。上交所表示，華晨集團的違規行為雖屬個案，但市場關注度高、負面影響大，一定程度上挫傷了投資者和市場信心，影響了債券市場的健康有序發展。

華晨集團負責人在周三（13日）表示，集團將按照上交所要求積極整改。

上交所稱，華晨集團主要存在4個方面違規︰

未及時披露不能按時清償到期債務、重大訴訟及有關資產被司法凍結、重要子公司股權被轉讓等影響償債能力和債券價格的重大事項；

在華晨集團償債能力發生重大變化及債券還本付息存在重大不確定性的情況下，未遵守募集說明書承諾，未經受託管理人同意即進行資產轉讓及質押；

未按規定配合受託管理人開展風險排查及信用風險管理，在債券兌付關鍵時間點，多次拒絕受託管理人現場訪談請求，拒絕提供資金證明材料；

在償債能力發生重大變化的情況下，未按規定制定風險化解與處置預案，也未及時就相關兌付風險及處置進展作出提示。

華晨集團前董事長因「嚴重違紀違法」而受到調查，見【下一頁】

上交所表示，公開譴責的決定是在查明華晨集團重大違規事實後做出的，也是嚴肅市場紀律的必要之舉。當前，滬市債券發行人資信情況總體良好，債券市場整體風險平穩可控。下一步，上交所將按照證監會的部署，堅持資本市場服務實體經濟的根本目標，把握好促發展和防風險的辯證關係，加強債券市場法制建設，持續完善風險防控機制、優化債券市場產品結構，紮實推進債券市場高質量發展。

（第二版新增﹕華晨集團回應）

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編輯︰侯景成