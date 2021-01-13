【華晨危機】上交所公開譴責華晨集團　華晨﹕將按要求積極整改（第二版）

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【2021展望】滙證對今年港股看法樂觀 料AH價差續收窄
上交所宣布，發出紀律處分決定書，對華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車集團及其董事長、信息披露事務負責人予以公開譴責。上交所表示，華晨集團的違規行為雖屬個案，但市場關注度高、負面影響大，一定程度上挫傷了投資者和市場信心，影響了債券市場的健康有序發展。
華晨集團負責人在周三（13日）表示，集團將按照上交所要求積極整改。
上交所稱，華晨集團主要存在4個方面違規︰
華晨集團前董事長因「嚴重違紀違法」而受到調查，見【下一頁】
上交所表示，公開譴責的決定是在查明華晨集團重大違規事實後做出的，也是嚴肅市場紀律的必要之舉。當前，滬市債券發行人資信情況總體良好，債券市場整體風險平穩可控。下一步，上交所將按照證監會的部署，堅持資本市場服務實體經濟的根本目標，把握好促發展和防風險的辯證關係，加強債券市場法制建設，持續完善風險防控機制、優化債券市場產品結構，紮實推進債券市場高質量發展。
（第二版新增﹕華晨集團回應）
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編輯︰侯景成