【開市9點半】盈富基金風波再發酵　任志剛認同換走盈富經理人？

（1）美國投資禁令引發的風波持續發酵，盈富基金 （02800）成近來資金焦點。盈富基金經理人道富環球周一 指不再對受制裁藍籌股作新的投資後，金管局前總裁、行政會議成員任志剛首度開腔，認為經理人若因買賣個別股份受到限制並造成追蹤誤差，「便不適合出任這個工作」。

即睇開市9點半重點：

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【美國制裁】任志剛：道富不適合任盈富基金管理人

（2）外界關注盈富基金往後發展，行政長官林鄭月娥表示，盈富基金已是市場產品，因應歷史原因，金管局持有「少少剩餘影響力關於人事任命」，但如何運用應由金管局、監督委員會去評論。

【盈富基金】林鄭月娥：金管局有「剩餘影響力」 金管局：監督委員會人事須由委員會本身作出（第二版）

（3）中美關係未見緩解之際，再有公司意欲「回A」。聯想集團 （00992） 宣布，公司董事會批准一份初步建議，內容有關建議發行中國存托憑證（CDR），並於上海證券交易所科創板申請上市及買賣。

【聯想回A】聯想集團擬發行CDR於上交所科創板上市 籌資用於研發及戰略投資

（4）早前有韓國媒體報道，全球第三大電視生產商TCL電子 （01070） 將撤出美國電視機市場。TCL電子周二（12日）下午發表聲明，指該媒體報道為不實消息，公司並沒有計劃撤出北美或其他市場。

【美國制裁】TCL電子否認撤出美國市場 午後股價升6%

（5）安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠表示，在美國上市的中國企業面對監管環境方面的不確定性，將增強香港作為中國企業上市目的地的吸引力。

【美國制裁】安盛資管：金融脫鈎對美國不利 難料拜登會否推翻中資股禁令

（6）再有大行下調人民幣定存息，最新追趕降息浪的是工銀亞洲，昨天微削半年期0.05厘，新息率僅報1.8厘；集友新近亦調低此存期至2.2厘。

【人民幣定期存款】中資大行減人幣息 半年存期成重災區

（7）WhatsApp更新私隱條款引發大量用家轉場至另一即時通訊軟件Signal，Signal近日下載即倍增，用家若關注私隱，可留意本網列出的5大增加私隱度功能。

【Signal熱爆】Signal可閱後即焚？你要知的5大增加私隱度功能

（8）摩根士丹利發表2021年醫藥行業展望，認為中國政府決心削減費用及鼓勵創新，將促使本地企業在全球範圍內競爭，並列出三間公司受益政策趨勢的公司2021年行業首選。

【醫藥股】大摩：偏好創新藥企及生物科技股 2021年首選三股

（9）受肺炎疫情影響，政府早前決定取消在全港15個地點舉行的年宵市場。港視 （01137） 旗下HKTVmall旋即宣布將舉行網上花市，邀請全港花農作短期合作，不設任何上架費。

【年宵2021】港視HKTVmall搞網上花市 花農可以特惠佣金開網站

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。