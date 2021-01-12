【Signal熱爆】一文看清Signal下載及新增Stickers方法及要求

自WhatsApp更新私隱政策後，大量用家轉至改用Signal，只是平日在WhatsApp使用的貼圖（Stickers）不能放至Signal，事實上，官方目前提供的Stickers不多。到底用家還可以在那裡下載大量漂亮、有趣的Stickers？新增自製Stickers又有甚麼要求？

你要知的Signal 5大增加私隱度功能，【下一頁】

圖看新增Stickers方法

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1. 從網站下載Stickers

第三方網站Signal Stickers有多款貼圖包供免費下載，其均由不同人士自製或創作的貼圖包供免費下載。選好後貼圖包後只要按右上角「+ Add to Signal」，按指示打開Signal就能直接按「安裝」使用。在 Twitter上追蹤「@signalstickers」也能找到最新的貼圖包，而搜尋「#makeprivacystick」則可找到別人的公開連結貼圖。另外，GitHub亦有多款Stickers可供下載。

連結：https：//signalstickers.com/？s

連結：https：//signal-stickers.github.io/

2. 下載朋友傳送來的Stickers

聊天時，若朋友送來Stickers，只要直接按Stickers中，便能看到整個貼圖包，只要按「安裝」就能使用。

3. 自製Stickers

若要新增自製Stickers入Signal，必須使用電腦版。步驟如下：1）開啟Signal電腦版，然後選擇「檔案」內的「建立/上傳貼圖包」；2）最多增加200個貼圖，可拖放以重新排序，滑鼠指標停在貼圖上便可以預覽淺色和深色主題，然後在每個貼圖選擇一個表情符號；3）輸入標題及作者名，並選擇一個貼圖為封面，僅記上傳後便無法編輯貼圖包。另外，建議每個貼圖周圍有16畫素的空白，而且是透明背景。

圖看新增自製Stickers步驟

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完成後，可複製連結以在Signal之外共享你的貼圖包，並使用「#makeprivacystick」主題標籤幫助其他人找到你要公開連結的任何自定義貼圖包的URL。

Stickers上傳要求：

1）每個貼圖必須是單獨的PNG或WebP檔案

2）每個貼圖的大小限制為300 KiB

3）貼圖調整大小為 512 x 512 px

4）為每個貼圖分配一個表情符號

5）每個貼圖包最多可有200個貼圖

6）封面必須是512 x 512畫素的PNG或WebP檔案（預設為貼圖包中的第一張圖片）

7）加標題

8）加作者名

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編輯：袁諾曦