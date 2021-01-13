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【創新一定好】家族傳承：保存傳統就不可以創新？

科技 08:30 2021/01/13

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家族企業一般有深厚的傳統、獨特的文化和特定的價值，這些往往是他們吸引客人的地方，亦是過去賴以成功之道。將這些傳統、文化和價值傳承下去，對家族、對社會來說都是重要的。不過要一代傳一代，就先要確保業務可以持續營運，才有傳承的機會。

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代代相傳是使命
事實上，家族企業是最渴望能成功將生意和財富代代相傳的一群，能持續經營一定是最終目標，因此亦多著眼於長期發展。只是很多家庭在計劃讓下一代接班時，只想到如何保留以前行之有效的一套，但就忽略了在全球化、數碼化的大潮流下，這一代和下一代面對著完全不一樣的市場環境，經營模式不能默守成規，即使不是走在時代尖端，仍必須跟上時代步伐，制定合適的長遠策略，去應付新型經濟的挑戰。
 
例如全球化改變了舊有的營運方式，部分產業轉移至其他地區。數十年前香港的工廠北移就是一個我們很熟悉的例子，又或是印度發展成為全球的資訊科技外判中心，現時供應鏈不再局限於本地。企業在世界各地尋找最合適的供應，同時又可能成為全球其他企業的供應商。

此外，電子商貿的興起擴濶了大小企業的市場，將業務拓展至海外甚至全球變得更有可能，但同時亦引進了來自世界各地的競爭者。顧客的忠誠度亦因為市面上選擇更多、資訊更透明而有所下降。
 
這些都是時代帶來的轉變，其他還有監管規例的改變及數碼化轉型等，有些時候需要家族企業的掌舵人及公司管理層離開舒適圈，引入新的營運和管理模式。

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數碼化延續家族企業
這時代，家族企業都處身於傳統與創新的夾縫。傳承提供了一個機會，讓企業改革轉型。而企業創新是為了追求長期發展，與家族企業的目標基本上是一致的。
 
傳統和創新，其實並不對立。就以數碼化為例，利用數碼解決方案去處理行政、人力資源管理等，便可以騰出更多人力、心思和時間去重塑傳統，反而可以更加將之發揚光大，開拓出新產品、新服務，帶來新市場、新客戶。不過，亦要留意在發展新產品或進軍新市場時，需要了解目標市場的營商環境、客戶需求和合規要求，掌握法律跟監管風險，這為進一步開拓家族生意的掌舵人帶來一定挑戰。
 
至於家族財富，亦需要及早作出傳承計劃，建立家族信託是不少家庭的選擇，作為資產保護、合併和傳承的策略。而除了家族的信託基金，亦有擴展至家族企業，例如成立員工持股信託等鼓勵計劃，作為挽留人才的福利計劃。
 
在這個顛覆式創新的年代，家族企業必須在保留傳統的同時，與時並進，強化管治和令業務更為專業化，才有更大機會可以傳承下去。能成功傳承，就是成功企業。

撰文 : 溫佩麟 卓佳香港行政總裁

欄名 : Smart World

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