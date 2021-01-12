【騰訊700】騰訊續攻大健康產業 參與內地醫療科技公司3億元人幣融資

騰訊（00700）繼續於醫療健康領域尋找投資機會。天眼查App資料顯示，1月12日，深圳睿心智能醫療科技有限公司發生工商變更，新增股東林芝騰訊科技有限公司。深圳睿心智能醫療科技有限公司成立於2017年12月，經營範圍包括智能醫療科技、計算機軟件的技術開發；醫療產品的設計（不含限制項目）；醫學的研發（不含診療活動）等。睿心醫療亦公布，完成近3億元人民幣B輪融資，本輪融資由騰訊領投。騰訊全日收報590元，微跌0.2%。

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騰訊個別醫療相關投資一覽：

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較早前，市場亦已傳出有份投資的另一醫療項目微醫（WeDoctor），在完成上市前的3.5億美元，亦即約27億元的融資後，預計於今年初在香港遞交上市申請，集資5億至10億美元，即約39億至78億元。

另一方面，騰訊今日亦官宣啟動碳中和規劃，成為首批啟動相關規劃的互聯網企業。主席兼首席執行官馬化騰表示，此次疫情爆發，讓我們更加關注人與大自然的關係。作為科技企業，騰訊要更為關注企業運營對氣候、水等自然環境的影響。與此同時，我們還將加大探索以人工智能為代表的前沿科技在應對地球重大挑戰上的潛力，大步推進科技在產業節能減排方面的應用。

「碳中和」是指企業、團體或個人在一定時間內，直接或間接產生的溫室氣體排放總量，與其通過植樹造林、節能減排等減少的溫室氣體總量互相抵消，實現「零碳排放」，是一項影響深遠的系統性工程。騰訊近年已在騰訊濱海大廈和數據中心，通過人工智能和雲計算來降低碳排放，研發的節能技術已經迭代到T－Block 4.0 版本。即將交付的騰訊清遠數據中心液冷實驗室，更將實現極限PUE值（評價能源效率的指標）低於1.06的高節能效果。

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