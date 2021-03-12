【新股IPO】曠視科技擬A股科創板發行CDR　獲上交所受理

曾於港交所遞表上市的曠視科技（Megvii），以中國預託證券（CDR）於科創板上市有進展，上交所官網顯示，曠視科技科創板招股書獲得受理，擬集資60.18億元人民幣。

曠視科技作為人臉識別技術公司，因被指涉嫌侵犯新疆穆斯林少數民族人權，遭美國列入制裁名單。

曠視科技2019年8月時於港交所遞表。但由於美國制裁的關係，有傳指曠視因財務數據不達標，而放棄在港上市。2020年2月，曠視曾稱正向港交所補充上市資料，惟其後沒有下文；目前其上市申請在遭港交所列為「失效」狀態。

值得注意的是，曠視科技今次採用CDR方式在A股上市。CDR即「中國預存託證券 」，與ADR（美國預託證券 ）、HDR（香港預託證券 ）概念基本相同。所謂「預託證券」是企業於交易所掛牌的方式之一，多見於海外上市企業將股份安排作第二上市的方排。

一般來說，企業可委托銀行作為存管人，而預託證券即為存管人發出的證明書。存管人身為相關股份境外公司的代理人，是預託證券持有人與相關公司之間的橋樑，而有關證明書或預託證券則證明持有人對相關股份的擁有權及權益。 至於預託證券代表境外公司股份股數的比率，則由有關公司全權決定。

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記者：譚志偉