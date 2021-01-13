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【美國賭王】金沙主席Adelson辭世　澳門政府致哀、美國共和黨主要贊助人（第二版）

股市 13:37 2021/01/13

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金沙中國主席Adelson辭世 享年87歲

金沙中國 （01928） 宣布，創辦人、主席及行政總裁兼非執行董事Sheldon Gary Adelson於1月11日因治療非霍奇金淋巴瘤的相關併發症在美國辭世，享年87歲。Adelson 不單在美國、澳門博彩界發圍，為全球知名賭王，他也是美國共和黨多年的主要贊助人，多年捐款以億美元計。

據美媒統計，2016年美國大選時，Adelson在特朗普於共和黨初選勝券在握後，向其贊助2500萬美元。單在去年，Adelson就向保守團體捐款4.3億美元，當中9000萬美元給予支持特朗普競選的超級PAC（政治行動委員會）。

金沙中國上周四（7日）發公告指，Adelson因病休假，調任為公司非執董，期間由65歲的Robert Glen Goldstein出任代理主席、代理行政總裁。

金沙中國今日股價平穩，早段微升，午後暫報31.55元，跌不足0.5%。Adelson於2019年向外公布確診癌症，但一直保持執行董事職務，直至今年初才調任非執行董事。

Adelson確診癌症，可見【下一頁】 

澳門政府發文表示哀悼，讚揚Adelson領導促進金沙集團在澳門的發展。Adelson 創辦拉斯維加斯金沙（美：LVS）、金沙中國，2002在澳門開放賭權時投得賭牌，2年後澳門金沙開幕，為澳門開放賭牌後首個落成的賭大型項目。金沙也是最先誰駐路氹的牌主，目前仍是市佔率最高的牌主。

澳門政府指，Adelson多年來為澳門及旅遊業投放大量資源，有助推動澳門發展成為世界旅遊休閒中心，奠下重要基石。

（第二版：加入Adelson在美國政壇捐款內容）

相關文章：

【人事變動】金沙中國主席Adelson休假治癌　調任非執董

金沙中國「澳門倫敦人」首階段明年2月開幕（附圖集）

【何超瓊旗下】美高梅：並無計劃進行重組　雪湖資本建議引入中資戰投股東爭續牌　美團、融創在列

編輯：袁諾曦

港股 金沙中國有限公司（01928）

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