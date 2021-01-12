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【內地熱話】 代母遭「客戶退單」生下女兒 3年後為爭孩子戶籍找血緣父親

環球政經 21:43 2021/01/12

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居於成都四川、現年47歲吳川川4年前因上網借貸無法還債，後有中介聯絡她，表示可介紹她做代母，酬勞為20萬元人民幣。經常健康檢查後,吳川川成功「接單」替內蒙古一對夫妻代孕，但懷孕三個月後染上梅毒，內蒙夫妻「退單」,即放棄吳川川懷着的胎兒。

沒料吳川川不忍把肚裏孩子打掉,最後返家鄉把孩子生下來。女孩出生時取出生證,但因吳川川又缺錢, 把女兒的出生證以2.5萬元賣掉, 女兒今年3歲,  仍無戶籍, 變成黑戶,不能入學讀書,也不享任何國家福利, 被稱為「黑戶代孕女童」。

【內地熱話】拼多多員工疑過勞猝死 「底層人民拿命換錢」論引發網民憤怒 連央視都批評【下一頁

【內地熱話】春運將至防疫情蔓延   內地倡議「就地過年」 網民：「三個字，做不到。」【【下一頁

近日吳川川再婚, 欲替女兒上戶, 當地民政局建議將女孩交福利局,但吳川川拒絕,堅持要由自己撫養。去年年底，吳川川到内蒙古找到女兒的血緣父親，希望通過親子鑑定, 讓女兒拿到戶籍，對方表示願意協助。這位父親原來當年放棄吳川川的胎兒後，另找代母生了一對雙胞胎。在內地代孕屬非法, 此事引起不少討論。有人指孩子無辜，但要追究大人，畢竟代孕是非法行為。亦有人指代孕在內地有巨大巿場, 有無限商機。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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