【社交媒體移民潮】MeWe及Signal熱爆　點解要用MeWe？　 MeWe標榜無廣告聊天群組選擇多

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WhatsApp更新使用條款，在全球引起即時通訊平台「移民潮」，Signal用戶爆增。與此同時，社交平台亦受用家注意，愈來愈多人談論Facebook與MeWe的分別，是否不應將所有雞蛋放在一個籃內，要分散「投資」，要在其他社交平台開設帳戶，而MeWe最近成為熱門選擇。
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Facebook於2004成立，遲來的MeWe由Sgrouples於2012年成立，2015年開始漸受注目。MeWe標榜為新一代的社交網絡平台，沒有廣告、沒有間諜軟件(Spyware)，用戶可享受 #Not4Sale。用戶看到的資訊以時間先後排列，沒有使用「MeWe式演算法」。
要在MeWe發帖，基本上與Facebook的方法相似，介面設計亦不難理解，對慣用Facebook的用戶來說，花幾分鐘已能理解；同樣設有聊天室，同樣要發出邀請並得到確認，才可查看朋友的頁面內容。
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MeWe無廣告 開專頁要付費
Facebook供個人用戶免費使用，以接收廣告及接受其演算法作交換。MeWe沒有廣告，卻設有付費Premiere會籍，月費38港元，可享100GB雲端儲存、無限下載貼圖及定價15港元或以下的emoji，還可享用免費視像通話等功能，更設有30日免費試用。
Facebook供商業用戶免費開設專頁，但若想得到更好的宣傳效果，則要付費買廣告。在MeWe若想開設專頁，最低月費為1.99美元起。
MeWe與Facebook最顯著的分別，就是MeWe的聊天群組。用戶可按興趣加入或成立不同主題的群組，跟有共同興趣的用戶聊天，而MeWe更會向用家建議專頁及群組。
Facebook vs MeWe
|平台
|成立
|用戶
|全職員工
|收費
|2004
行政總裁：Mark Zuckerberg
|27億
(月活躍，2020年10月10日)
|52,534
(2020年6月30日)
|免費
要接廣告及演算法
|MeWe
|2012
行政總裁：Mark Weinstein
|1400萬
(近日平均日增40萬)
|約50人
(LinkedIn資料)
|分免費及收費版
開專頁要收費
編輯：梁巧恩