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【社交媒體移民潮】MeWe及Signal熱爆　點解要用MeWe？　 MeWe標榜無廣告聊天群組選擇多

科技 21:40 2021/01/12

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WhatsApp更新使用條款，在全球引起即時通訊平台「移民潮」，Signal用戶爆增。與此同時，社交平台亦受用家注意，愈來愈多人談論Facebook與MeWe的分別，是否不應將所有雞蛋放在一個籃內，要分散「投資」，要在其他社交平台開設帳戶，而MeWe最近成為熱門選擇。

【網絡熱話】社交媒體將湧現「移民潮」？一文看清MeWe、Rumble、Gab崛起原因

【取代Facebook】社交平台MeWe崛起　用戶人數一夜大暴增（附開戶教學）

Facebook於2004成立，遲來的MeWe由Sgrouples於2012年成立，2015年開始漸受注目。MeWe標榜為新一代的社交網絡平台，沒有廣告、沒有間諜軟件(Spyware)，用戶可享受 #Not4Sale。用戶看到的資訊以時間先後排列，沒有使用「MeWe式演算法」。

要在MeWe發帖，基本上與Facebook的方法相似，介面設計亦不難理解，對慣用Facebook的用戶來說，花幾分鐘已能理解；同樣設有聊天室，同樣要發出邀請並得到確認，才可查看朋友的頁面內容。

MeWe用戶近幾天急促增加，有網民視MeWe為Facebook替代品。(網上載圖)

【社交網移民潮】MeWe創辦人：歡迎港人使用　年底將推出繁體中文介面【附教學】

【社交媒體移民潮】網民湧至Signal與MeWe　港科技業界：趨勢已成但港人不會馬上全面搬走

MeWe無廣告  開專頁要付費 
Facebook供個人用戶免費使用，以接收廣告及接受其演算法作交換。MeWe沒有廣告，卻設有付費Premiere會籍，月費38港元，可享100GB雲端儲存、無限下載貼圖及定價15港元或以下的emoji，還可享用免費視像通話等功能，更設有30日免費試用。

Facebook供商業用戶免費開設專頁，但若想得到更好的宣傳效果，則要付費買廣告。在MeWe若想開設專頁，最低月費為1.99美元起。

MeWe與Facebook最顯著的分別，就是MeWe的聊天群組。用戶可按興趣加入或成立不同主題的群組，跟有共同興趣的用戶聊天，而MeWe更會向用家建議專頁及群組。

Facebook vs MeWe

平台   成立 用戶 全職員工 收費
Facebook  2004
行政總裁：Mark Zuckerberg		 27億
(月活躍，2020年10月10日)		 52,534
(2020年6月30日)		 免費
要接廣告及演算法
MeWe 2012
行政總裁：Mark Weinstein		 1400萬
(近日平均日增40萬)		 約50人
(LinkedIn資料)		 分免費及收費版
開專頁要收費

編輯：梁巧恩

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