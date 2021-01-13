【聯想回A】聯想集團急升13%　以CDR於科創板上市傳籌116億元（第二版）

▲ 聯想集團擬回歸A股科創板上市。

聯想集團 （00992） 宣布，公司董事會批准一份初步建議，內容有關聯想建議發行中國存托憑證（CDR），並於上海證券交易所科創板申請上市及買賣。聯想擬發行的新股，佔擴大後的公司已發行普通股股份總數不超過10%。

彭博社報道，聯想上海科創板上市預計將集資15億美元（約116億港元），將與中金公司合作，料上半年完成上市。

聯想周三早上開市大升近15%，半日仍升13%，報9.1元，成交逾10億元，聯想集團最新市值約1096億元。

聯想表示，擬將發行基礎股份的所得款項用於新技術、產品及解決方案的研發、相關行業的戰略性投資，及補充本公司的營運資金。

楊元慶：進一步釋放聯想價值

公司目前已發行普通股股份總數為120.41億股。公司將向股東尋求特別授權，以發行最多13.4億股普通股，佔擴大後的已發行股份總數的10%。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，聯想一直以來根植中國，佈局全球，相信回A股上市計劃將有助於增強公司戰略與國內蓬勃發展的資本市場的緊密連接，提升內地投資人投資聯想的便利性，從而進一步釋放聯想的價值，令聯想能夠以更大力度投資於科技創新、服務轉型和智能化變革，推動各行業數字化、智能化轉型升級。

（第二版新增上市規模、時間表消息以及楊元慶講話）

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編輯︰侯景成