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Whatsapp 大中華區梁幼莓急澄清 ：「新措施主要關乎商業通訊」

環球政經 21:09 2021/01/12

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Whatsapp較早時間因為宣布將與Facebook共享用戶私隱資料而引發「轉會潮」。消息一傳出，令另一通訊軟件Signal在多地登上iOS App Store及Android Play Store的熱門榜首位。

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港私隱專員呼籲Whatsapp用戶睇清條款    2月8日限期同意跟Facebook共享資訊 ：【下一頁

Facebook大中華區總裁梁幼莓周一在個人FB帳戶公開發文表示戶之間的訊息完全受端對端加密技術保障，包括所有個人訊息、群組內的通訊、語音、視像對話，只有用戶及對方能夠讀取及收聽對話內容。

取代Whatsapp? Tesla Elon Musk呼籲用戶轉用Signal：【下一頁

她續稱，今次WhatsApp私隱條款更新內容其實關乎商業通訊（WhatsApp for Business）。將來使用WhatsApp商業通訊的商戶，可選用Facebook 寄存服務（hosting service）， 屆時WhatsApp會提示用戶，讓用戶可以自行決定是否繼續與該商戶以WhatsApp溝通，今次更新私隱條款的目的，亦是為了提早讓用戶知道有此安排。

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責任編輯：翁嘉陽

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