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【中電消費券】中電向80萬客戶派發100元消費券（附消費券指定商戶名單）

股市 20:48 2021/01/12

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中電向合資格用客派發100元消費券。

中電控股 （00002） 旗下中華電力公布，自1月1日起，向接近80萬個家庭，每戶派發100元消費券。中電指，項目宗旨是為弱勢社群提供少許購物或餐飲資助，並推動經濟復甦。消費券為期6個月，憑券可於6月30日或之前到指定零售商店和食肆内使用。

中電強調，獲得中電消費券的家庭，包括低用電量住宅客戶，低用電量指於2019年全年每期電費賬單（每兩個月一期，即共6張賬單） ，平均用電量不多於500度，以及享有長者電費優惠的客戶和1萬個劏房住戶，而劏房住戶須經由參與計劃的中電社區夥伴提名。

中電凍結今年電費【下一頁】

合資格中電客戶將收到隨今年第一張電費賬單一併寄出的100元消費券（面值50港元兩張），選用電子賬單的客戶，亦將以郵寄方式收到消費券，預期所有合資格客戶將於2月底或之前收到消費券。至於劏房戶，則會透過與中電合作協助劏房戶的社區夥伴派發。

消費券適用於所有參與計劃的商店類型，包括食肆、餅店、雜貨店、電器舖、藥房、洗衣店、理髮店和社企零售商店等。

【中電消費券計劃商戶及食肆名單】

相關文章：【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場

 

編輯：陳韻妍

 

港股 經濟 劏房 中電 用電量 中電控股（00002）

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