【科企監管】社交媒體全面封殺特朗普 歐洲官員﹕做法威脅民主、需修改監管政策

▲ 特朗普的支持者們上周闖入國會大廈。

自上周六Twitter（美﹕TWTR）宣佈永久停用特朗普的私人帳戶後，多間社交媒體平台及科技公司紛紛移除特朗普本人及部分支持者所發佈的內容。不過，歐洲多名政要齊聲譴責有關企業的行為涉侵犯言論自由，對民主構成威脅。據彭博報道，有部分歐洲官員表示，近日科技企業一連串的封鎖行為、加上社交平台無力阻止虛假資訊傳播，種種跡象反映歐洲需要修整其監管政策。

多名歐洲政要抨撃私人企業侵犯言論自由

大型科技公司及社交平台陸續封鎖特朗普及其支持者的發佈內容，在歐洲引起輿論。德國總理默克爾發言人Steffen Seibert、法國財政部長Bruno Le Maire相繼表示，言論自由的基礎應來自國家法規，而非一間企業管理層的決定。是次事件反映數位科技寡頭已能控制公眾及領導人的言論自由，對民主構成威脅。

歐盟在12月15日已公佈《數位服務法案》（Digital Services Act）及《數碼市場法案》（Digital Markets Act），針對Google（美﹕GOOG）、Facebook（美﹕FB）等收入超過十億美元的大型科企公司。該法案針對大型科企的壟斷市場行為，企業需與監管機構及競爭對手共享部分特定數據，違規者最高可被罰一成營業收入。

歐盟公布《數碼市場法案》，詳情可看﹕【下一頁】

除了Twitter外，哪些公司曾封鎖與特朗普有關的內容？

Tik Tok﹕TikTok在上周五已表示，Tik Tok 並不容許用戶散佈鼓吹暴力和仇恨的信息，除了新聞報道國會騷亂的影片外，大部分跟上周三國會騷亂有關的影片內容會被移除。

Facebook（美﹕FB）﹕Facebook已禁止特朗普兩周內發佈任何內容，直到拜登正式上任為止。

Snapchat（美﹕SNAP）﹕Snapchat在周三已停用特朗普的個人帳戶。

蘋果（美﹕AAPL）﹕蘋果周五在自家App Store封殺深受特朗普支持者及極右派人士使用的社交平台Parler。

Google（美﹕GOOG）﹕Google將Parler從應用程式商店下架。

亞瑪遜﹕（美﹕AMZN）﹕Amazon Web Services（AWS）禁止Parler使用AWS伺服器。Parler周一（11日）起訴亞瑪遜。

Stripe﹕Stripe原為特朗普宣傳網站及募款平台處理線上交易，Stripe在周一表示，將停止處理相關付款交易。

其他曾抵制或限制與特朗普有關內容的公司包括﹕Shopify（美﹕SHOP）、Twitch、Reddit、Discord、Pinterest（美﹕PINS）、OKTA（美﹕OKTA）

其他宣佈停止向拒絕認證拜登當選總統的議員捐款的公司﹕微軟（美﹕MSFT）、Facebook、Google、Airbnb（美﹕ABNB）、Intel Corp（美﹕INTC）

其他暫停政治捐款的大行名單可看﹕【下一頁】

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編輯﹕賴奕羚