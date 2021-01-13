【好想去英國】朗廷酒店推漫遊倫敦住宿體驗　入住1晚連早餐打卡1,148元起

▲ 香港朗廷酒店首推「漫遊倫敦」住宿體驗，包括專屬粉紅登機證、兩間英倫風主題房打卡及正宗英式菜餚等。（朗廷酒店提供圖片）

疫情下無法去旅行，香港朗廷酒店首推「漫遊倫敦」住宿體驗，包括專屬粉紅登機證、兩間英倫風主題房打卡及正宗英式菜餚等。即日起至2021年3月31日預訂，並於2021年1月18日至3月31日內任何一晚入住，價錢由1,148元起，另收加一服務費。

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漫遊倫敦體驗套餐包括內園景高級客房一晚（免費升級至豪華客房）、雙人早餐和30分鐘於兩間英倫風主題房自助攝影時段。若想要額外獲800元餐飲消費額的套餐，則由1,648元起，另收加一服務費。

客人首先會以專屬粉紅登機證登記展開「漫遊倫敦」的旅程，入住具英倫特色、佈置典雅迷人的客房，再到兩間英倫風主題房打卡 —「倫敦公園之旅」彷如置身於倫敦公園中欣賞倫敦地標和天際景色，以及「粉紅下午茶室」為英式下午茶愛好者提供粉色打卡點。最後更可於酒店餐廳或客房內享用正宗英式菜餚，如炸魚薯條、牧羊人餡餅、烤海鮮餡餅、傳統英式早餐等。

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責任編輯：朱悅瀅

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