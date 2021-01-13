  • 13°C
香港時間 : 2021113日 (三) 10:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好想去英國】朗廷酒店推漫遊倫敦住宿體驗　入住1晚連早餐打卡1,148元起

商業 10:00 2021/01/13

分享：

香港朗廷酒店首推「漫遊倫敦」住宿體驗，包括專屬粉紅登機證、兩間英倫風主題房打卡及正宗英式菜餚等。（朗廷酒店提供圖片）

疫情下無法去旅行，香港朗廷酒店首推「漫遊倫敦」住宿體驗，包括專屬粉紅登機證、兩間英倫風主題房打卡及正宗英式菜餚等。即日起至2021年3月31日預訂，並於2021年1月18日至3月31日內任何一晚入住，價錢由1,148元起，另收加一服務費。

【好想去日本】AEON家樂坊設期間限定店　日本直送水果食材化妝品迎新春

【農曆新年2021】九龍東皇冠假日酒店推出外賣盆菜　二人用低至$538

漫遊倫敦體驗套餐包括內園景高級客房一晚（免費升級至豪華客房）、雙人早餐和30分鐘於兩間英倫風主題房自助攝影時段。若想要額外獲800元餐飲消費額的套餐，則由1,648元起，另收加一服務費。

客人首先會以專屬粉紅登機證登記展開「漫遊倫敦」的旅程，入住具英倫特色、佈置典雅迷人的客房，再到兩間英倫風主題房打卡 —「倫敦公園之旅」彷如置身於倫敦公園中欣賞倫敦地標和天際景色，以及「粉紅下午茶室」為英式下午茶愛好者提供粉色打卡點。最後更可於酒店餐廳或客房內享用正宗英式菜餚，如炸魚薯條、牧羊人餡餅、烤海鮮餡餅、傳統英式早餐等。

【好想去日本】日本產食材支援店辦「日全食」活動　夥Openrice及戶戶送推廣日菜

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【好想去日本】AEON家樂坊設期間限定店　日本直送水果食材化妝品迎新春
2021/01/08
【好想去日本】AEON家樂坊設期間限定店　日本直送水果食材化妝品迎新春
【好想去日本】日本產食材支援店辦「日全食」活動　夥Openrice及戶戶送推廣日菜
2021/01/06
【好想去日本】日本產食材支援店辦「日全食」活動　夥Openrice及戶戶送推廣日菜
【農曆新年2021】九龍東皇冠假日酒店推出外賣盆菜　二人用低至$538
2021/01/05
【農曆新年2021】九龍東皇冠假日酒店推出外賣盆菜　二人用低至$538
【酒店業自救】香格里拉新加坡推新冠肺炎保險　提升旅客出行信心
2020/12/30
【酒店業自救】香格里拉新加坡推新冠肺炎保險　提升旅客出行信心
酒店 餐飲 英國 倫敦 下午茶 早餐

下一篇文章

【Marks & Spencer】Marks & Spencer收購Jaeger　有傳只用500萬英鎊收購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】東京奧運應取消或再延期？ 8成日本民眾贊成
【東京奧運】東京奧運應取消或再延期？ 8成日本民眾贊成
【美企撤港】Supreme及Vans母企　亞太區營運中心由港遷至上海及新加坡
【美企撤港】Supreme及Vans母企　亞太區營運中心由港遷至上海及新加坡
【消費優惠】一田夥JETRO推北海道食品祭　指定超市再額外95折（多圖/附優惠一覽）
【消費優惠】一田夥JETRO推北海道食品祭　指定超市再額外95折（多圖/附優惠一覽）
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）
【限聚令持續】美容院繼續停業　業界開直播冀政府放寬限制　重新恢復營業（附連結）
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【麥當勞】麥當勞新推DOUBLE招財牛堡　惠顧食品加$48可換Hello Kitty招財籃
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮