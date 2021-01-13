【Bitcoin】德裔美國男子因忘記密碼　或將痛失價值18億元比特幣　僅剩最後兩次嘗試機會！

比特幣近期走勢如同「過山車」一般大漲大落，有投資者因高位買入比特幣而經歷爆倉，但亦有投資者持有大量比特幣，卻因不記得密碼而無法套現。德裔美國加州程式設計師Stefan Thomas就屬於後者，他擁有7,002枚比特幣，以現價34,422美元計算，這批比特幣如今價值2,410億美元（約18億港元），若是以上周五（8日）高位41,962美元計算，價值更高達22.8億美元。

Thomas將這7,002枚比特幣儲存在了數碼錢包中，並將其保存在了IronKey小型加密硬盤中，但造化弄人的是，他丟失了寫有IronKey硬盤密碼的紙條，該硬盤輸入10次密碼後就會永遠加密，而他已經輸錯了8次，這意味著再輸錯2次後，他將永遠失去這筆巨額財富。

延伸閱讀：除了比特幣，主流加密貨幣有那些？【下一頁】



▲ 比特幣以6,402億市值，佔據近7成加密貨幣市場。

▲ 以太幣僅次於比特幣，市值為1,214美元。

▲ Tether市值為242，排第三名。

▲ 瑞波幣市值134億美元，排名第四。

▲ 萊特幣以市值90.6億美元，排名第五。

使用傳統銀行或PayPal、PayMe、Wechat Pay、支付寶HK（Alipay）等綫上金融服務，用戶可以通過多種渠道找回或重置密碼，但加密貨幣錢包因其去中心化的特性，一旦遺忘或丟失秘密後，就難以找回。Thomas稱自己惟有努力回憶密碼，躺在床上，一旦有新的方案可以幫助想起秘密，他就馬上嘗試，但最終都無用，這令他感到絕望。

被同樣問題困擾的不止有Thomas，根據加密貨幣數據公司Chainalysis的數據，全球現有的1850萬枚比特幣中，有大約20%，即約370萬枚、價值逾千億美元的比特幣，因密碼遺失而無法獲取。隨著比特幣價格的飆升，愈來愈多人希望能夠找回密碼。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機