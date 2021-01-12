【國會衝突】FBI警告拜登上任前將有更多暴力衝突　各州緊急調派國民警衛軍協防

上周三（6日）美國首都華盛頓特區發生5死的衝突後，現時在總統特朗普（Donald Trump）的批准下進入緊急狀態。聯邦調查局（FBI）警告在1月20日候任總統拜登（Joe Biden）上任前，將會有多場暴力示威及衝突，呼籲各州政府做好準備。

相比起國會衝突時的保安不足，拜登的就職典禮將會有嚴密保安，以防情況再次發生，負責就職典禮的保安團隊亦保證不會再發生任何漏洞。拜登團隊為防止疫情加劇，已呼籲民眾避免前往首都觀看其就職典禮。

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特朗普的支持者及一些激進右翼團體計劃在1月17日於全國主要城市發起遊行，他們亦鼓勵參加者帶備武器抗議，預計在拜登就職當日亦會有大量示威者在華盛頓示威。據美媒獲得的FBI內部文件顯示，當局警告一個激進團體號召特朗普支持者群集在州政府、聯邦政府及法院附近示威。而各州政府已因應FBI給予的警告調備國民警衛軍（United States National Guard）為政府大樓及要地進行防護，FBI亦提醒各州首府及華盛頓特區在16-20日安排額外的保安人員以應付可能的衝突。

【國會衝突】美國國會再次尋求罷免特朗普 共和黨不支持稱彈劾無助國家團結 【下一頁】

眾議院民主黨表示，將會在周三（13日）以「煽動騷亂（incitement of insurrection）」為由展開對特朗普的彈劾程序。民主黨指出，除非副總統彭斯（Mike Pence）肯運用憲法第25條修正案賦予的權力解除特朗普職務，否則彈劾程序將如常進行，據聞彭斯不傾向運用該權利解除總統職務。

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