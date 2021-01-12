中移動941為何急升？7厘息吸引　連對冲基金都押注入場

中移動 （00941） 強勢反彈，連續兩天累升12.8%，有3股勢力合作推動升勢，（1）北水；（2）投機資金；（3）券商唱好，帶動中移動反撲的機會。

中移動一般被視為港股見頂的訊號，即資金炒到無嘢好炒，連中移動都炒，然後下一步炒二綫股。不過，本輪中移動弱勢，是由於美國打壓，即政治因素制作股價的不明朗。去年11月特朗普簽署行政命令前，中移動正由46.9元反彈至54元關口；行政命令後，股價即裂口下跌，其後反覆跌至39元，即在政治打壓下，股價累跌約15元或38%。

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北水臨危受命

到1月初，指數公司陸續公布剔除受制裁股份，北水即罕有大舉買入中移動，單日最多淨買入111億元，日均亦買入44.5億元。中移動成為中外博奕的主要戰場，日均成交達165.61億元，遠超去年日均成交14.6億元。股價同期抽升，反映北水資金護盤性強烈。

對冲基金紛入場

至於投機資金則認為，1月8日的巨額沽售，提供了吸引的入場機會（1月8日成交達442億元）。彭博報道，至少4間對冲基金入場，因低估值及有可觀的股息率，而且亦可押注中美關係改善，報道引述對冲基金指，不介意持有更長時間，即使政策未有逆轉，仍可在11月政策禁令生效前才沽貨。中移動現價股息率7厘，禁令期間經歷6月派末期息，9月派中期息。

券商護航

此外，中外券商同時唱好，甚至美資行券商富瑞，每在發生事件後，即最快發出報告評論事件，昨日亦率先指禁令的影響已很大程度上完成，美國投資者及被動基金似乎在股份剔出指數前全數沽售。

中資券商中信亦指，中移動對ADR融資依賴較小，而且ADR退市，可減低美國政策的影響力透過ADR傳遞，估值有望回升，第三是在國內運營商價格戰減弱/格局優化，電信收入數據向上，ARPU值反轉的良好基本面數據支撐下，三大運營商價值未來成就實現業績與估計雙升。

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記者：譚志偉