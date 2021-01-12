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【社交移民潮】Signal如何銷毀訊息？你要知的5大增加私隱度功能

Hot Talk 19:49 2021/01/12

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Signal如何銷毀訊息？你要知的5大增加私隱度功能

WhatsApp更新私隱條款引發大量用家轉場至另一即時通訊軟件Signal，Signal近日下載即倍增。在個人私隱愈受重視下，用戶更關注通訊軟件內保護私隱度的功能。為了保障用戶資訊，Signal設有點對點加密，並僅會儲存metadata。同時，用戶也可透過自行設置加強私隱度。

    點擊圖片放大
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1. 自動銷毀訊息

只要開啟「自動銷毀訊息」功能，訊息會在時間到之後從裝置上消失，並從儲存空間中刪除，聊天中的任何人都可以管理自動銷毀訊息。用家可在每個群組或個人聊天室右上角，找到「自動銷毀訊息」選項或到「對話設定」內找到。

「自動銷毀訊息」功能可設定5秒至1周，對於已傳送的自動銷毀訊息，計時器會在傳送後開始計時，而接收自動銷毀訊息，計時器從你開始讀取計算。例如當你設定了5秒，你發出訊息後5秒訊息就會自動銷毀，對方閱讀訊息5秒後同樣會自動銷毀。

2. 隱藏「輸入中」提示、「已讀」標籤、最後上線

在「設定」的「隱私權」中自行設定。隱藏「輸入中」提示是「打字狀態」，對方將看不見你「輸入中」的狀態。另外，亦可設置「已讀標記」，若關聞，你和對方均看不到是否已閱讀訊息。

3. 加強螢幕安全

在「設定」的「隱私權」中，若開啟「螢幕安全設定」，在切換畫面時，可隱藏Signal的畫面，一個 Signal商標的藍色隱私權螢幕將出現，以覆蓋你的Signal文字； 而在 Android，這也可以防止截取Signal的螢幕截圖。

4. 螢幕鎖定

在「設定」的「隱私權」中，可選擇並開啟「螢幕鎖定」，便可設定通過人臉辨識（ Face ID）、指紋辨識（Touch ID）或者輸入密碼才可打開 Signal。

5. 設定PIN密碼

為了防止別人盜用你的號碼登入，新加入時需自訂一組 PIN密碼，開啟註冊鎖後，每次新安裝Signal 時都需要這組 PIN 碼才可登入你的帳戶。

相關文章：

【WhatsApp更新】WhatsApp更新條款掀社交移民潮　Facebook：WhatsApp不會將用戶聯絡人名單共享

【社交移民潮】WhatsApp新招留客　 容許用戶連結多個電腦不用每次登出

編輯：袁諾曦

軟件 Android 人臉辨識 WhatsApp

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