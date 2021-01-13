【樓市現象】九龍市區屋苑超近港鐵站 樓價「5球幾」仲有選擇 年輕人斥520萬成功做業主

踏入新一年，疫情雖然仍十分反覆，但無礙買家入市意欲，二手樓市交投暢旺，其中一個原因是市場憧憬疫苗將至，疫情未來有望見平穩，買家怕未來樓價更高而加快入市，其中樓價低於600萬元的市區屋苑，也開始買少見少。

其中鄰近港鐵九龍灣站的淘大花園，為九龍區的上車屋苑之選，現時屋苑仍有600萬元以下的放盤選擇，該屋苑本月至今暫錄約12宗成交，較上月同期5宗明顯倍增。其中一名年輕上車人士前斥資520萬元購入屋苑1房單位。

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美聯物業高級營業經理徐廣森表示，最近入市氣氛不俗，有年輕客近日趁勢入市上車，透過該行購入淘大花園1房單位，成交價520萬元。上述成交單位為淘大花園M座高層08室，實用面積285平方呎，屬1房間隔，由於位處高層，加上內櫳企理，吸引外區年輕客承接上車，經商議後由530萬元，調減10萬至520萬元成交，減幅約2%，折合實用呎價約18,246元。資料顯示，原業主於2012年6月斥資253.38萬元購得，是次轉手帳面獲利266.62萬元，升值105%。

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此外，一對外區新婚客極速睇樓3小時內承接另一個淘大花園1房單位。美聯物業首席高級營業經理黃家明表示，淘大花園M座低層03室，實用面積322平方呎，屬1房間隔，由於入場門檻較低，吸引睇樓僅3小時之外區客即時決定承接，打算購入作新婚居所，單位成交價565萬元，折合實用呎價17,547元。

資料顯示，原業主於1999年7月以146萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利約419萬元，升值逾2.8倍。

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記者：陳詠妍



