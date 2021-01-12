【大行報告】比亞迪股價高處未算高？ 建銀國際大幅上調目標價 升75%至309.2元

比亞迪（01211）股價在2021年繼續發威，本周再創264.6元的歷史新高。建銀國際發表報告，指比亞迪的新能源車「漢」系列，取得重大突破，而政府持續的新能源汽車政策確保增長勢頭。維持比亞迪「跑贏大市」評級，目標價由177元大幅調升75%至309.2元。

比亞迪今日（12日）收報253.8元，跌0.9%，成交額39.5億元，與建銀目標價約有22%的潛在升幅。

報告指出，比亞迪的刀片電池已成為「漢」系列的標準配置，今年還將會添加到升級後的「唐」及「宋」系列。而「漢」在去年第四季交付量近3萬輛，表現強勁，同時有大量訂單積壓，現某些型號的交付等待期為2至3個月。

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建銀國際認為，刀片電池的技術突破將成為絕緣柵雙極電晶體（IGBT）的新標準，希望在所有比亞迪新能源汽車以及其他產品中更多採用這種新技術，預計2022年該業務的收入將達到15億元人民幣。該行又將比亞迪2021年及2022年度盈利預測略微提高了2.6%及1.9%。

比亞迪主打「超低油耗」的DM-i超級混動技術平台，周一晚(11日)正式發布。集團旗下三款基於DM-i平台打造的新車：「秦」PLUS DM-i、「宋」PLUS DM-i及「唐」DM-i，亦同時正式預售。其中，比亞迪秦PLUS DM-i 預售價為10.78萬元（人民幣，下同）至14.78萬元；宋PLUS DM-i 預售價為15.38萬元至17.58萬元；「唐」DM-i 預售價為19.78萬元至22.48萬元。

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記者：李兆明