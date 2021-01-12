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【內地疫情】點解河北石家莊爆疫? 再封城吸取這兩個教訓

環球政經 19:49 2021/01/12

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河北石家莊由１月３日至１０日出現２４９宗新增確診個案，當地嚴陣以待，全巿要接受核酸測試，學校停課, 並要封城。近日內地傳媒指，當地出現傳播，有兩個原因，一是有人參加婚宴，當中４９個確診個案曾參加至少２０場婚宴，涉及十個村莊及街道。

河北疫情或現失控　石家莊宣布「封城」【下一頁

拼多多員工疑過勞猝死 「底層人民拿命換錢」論引發網民憤怒 連央視都批評 【【下一頁

二是出現病徵沒有上報，反而自行購藥治理，結果病沒醫好，還傳播開去。有確診病人是去年12月出現病徵，但沒有去做檢測，只是到村衛生所及藥店買藥，事隔差不多半個月才到診所做檢測。在去年爆發疫情期間，內地多地藥房停賣退燒藥、止咳藥，診所亦禁止接診發燒病人，所有發燒、咳嗽病徵狀者全部要送到醫院做檢測，後來疫情緩和，藥房禁賣退燒及止咳藥才逐步解除。內地傳媒總結這兩大原因為是次河北疫情的兩個教訓, 要減少聚會及有病徵立即去醫院做檢測。

 

延伸閱讀:【薪酬調查】政府最新統計 第三季港人平均薪金升2％　8大行業平均月薪係幾多？

 

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責任編輯：鄭靜珊

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