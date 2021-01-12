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【牛年2021】11年以來首次取消許願節 林村許願樹年初一至初九被圍封

環球政經 19:43 2021/01/12

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到林村許願樹是不少港人每年農曆新年必到的地方，惟今年因應疫情的關係，於新春期間舉辦的「香港許願節」將會取消，是11年以來首次。同時，今年年初一至初九期間許願廣場將會關閉，許願樹更會圍封起來，不得拋寶牒。

【第四波疫情】佐敦劏房廈爆疫 兩周累計11人確診:【下一頁

林鄭月娥：免費疫苗接種屬個人自願　無意提供金錢誘因:【下一頁

主辦機構林村許願廣場主席張振邦表示，因考慮疫情，加上擔心市民聚集引發病毒傳播風險，故作出此決定。他又指，林村許願廣場在初一至初九期間將會停止開放，廣場內的許願樹也會被圍封，市民不能進入大拋寶牒，至初十（21日）才如常開放。同時，為防人流聚集，林村的盆菜宴、花車展覽以及舞台表演等相應新春活動都決定一併取消。

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責任編輯：潘曉豐

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