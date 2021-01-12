【沙田上車盤】無殼蝸牛首選　首期不用50萬　即可做業主

沙田區一直是不少無殼蝸牛的首選，皆因區內不乏上車盤，而且沙田交通方便，又有大型購物中心，在芸芸物業中，沙田圍的河畔花園可說是上車首選，不用500萬元便已可一過「業主癮」，惟單位面積細，或較適合單身，又或兩人家庭居住。

中原黎宗文說，沙田河畔花園E座08室，實用面積242平方呎，兩房間隔，日前以470萬元易手，實用面積呎價19,421元。據了解，原業主於2004年以83萬元購入單位，持貨17年，現賬面賺約387萬元離場，物業期內升值約4.7倍。

以上述單位為例，成交價470萬元，假如承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要47萬元，月供16,714元，壓力測試下的最低每月入息要求則約40,030元。雖然河畔花園偏離沙田市中心，而且單位面積較細，屋苑又無會所，但附近交通設施好，出入方便，而且單位間隔靈活，沒有主力牆，房間間隔可按需要改動。

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