  • 13°C
香港時間 : 2021112日 (二) 20:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【沙田上車盤】無殼蝸牛首選　首期不用50萬　即可做業主

股樓投資 20:00 2021/01/12

分享：

沙田區一直是不少無殼蝸牛的首選，皆因區內不乏上車盤，而且沙田交通方便，又有大型購物中心，在芸芸物業中，沙田圍的河畔花園可說是上車首選，不用500萬元便已可一過「業主癮」，惟單位面積細，或較適合單身，又或兩人家庭居住。

中原黎宗文說，沙田河畔花園E座08室，實用面積242平方呎，兩房間隔，日前以470萬元易手，實用面積呎價19,421元。據了解，原業主於2004年以83萬元購入單位，持貨17年，現賬面賺約387萬元離場，物業期內升值約4.7倍。

以上述單位為例，成交價470萬元，假如承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要47萬元，月供16,714元，壓力測試下的最低每月入息要求則約40,030元。雖然河畔花園偏離沙田市中心，而且單位面積較細，屋苑又無會所，但附近交通設施好，出入方便，而且單位間隔靈活，沒有主力牆，房間間隔可按需要改動。

延伸閱讀

【將軍澳新盤】日出康城LP10 示範單位　三房間隔先睹為快【下一頁

【將軍澳新盤】日出康城LP10登場　兩房示範單位有相睇【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【上車攻略】農曆新年前夕　二手樓減價賣　哪區減價盤最多？
2021/01/06
【上車攻略】農曆新年前夕　二手樓減價賣　哪區減價盤最多？
【樓市現象】 準買家怕樓價快反彈加快入市 新元朗中心放盤一天 上車客火速680萬接貨
2021/01/06
【樓市現象】 準買家怕樓價快反彈加快入市 新元朗中心放盤一天 上車客火速680萬接貨
【樓市現象】首置客搵樓數月 屢遭反價未能成事 遇上瓏門肯減價業主 即扑鎚820萬上車
2021/01/07
【樓市現象】首置客搵樓數月 屢遭反價未能成事 遇上瓏門肯減價業主 即扑鎚820萬上車
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
2021/01/08
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
青梅竹馬成長　終結婚修成正果　靠自己打拼10年　成功買將軍澳私樓
2021/01/08
青梅竹馬成長　終結婚修成正果　靠自己打拼10年　成功買將軍澳私樓
二手市場 沙田 河畔花園

下一篇文章

【大行報告】比亞迪股價高處未算高？ 建銀國際大幅上調目標價 升75%至309.2元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【室內設計】400呎住宅全爆兩房變一房　半開放睡房增透光走日系酒店風
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【上車之選】長沙灣價細上車屋苑 行4分鐘即達港鐵站 樓價只係「4球幾」
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
【TESLA】TESLA也光顧其產品 這隻電池股市值直逼萬億元
中國科企控「AWS」侵權 亞馬遜敗訴賠逾九千萬
中國科企控「AWS」侵權 亞馬遜敗訴賠逾九千萬
【Bitcoin】調整定散水？比特幣大插水暴跌兩成
【Bitcoin】調整定散水？比特幣大插水暴跌兩成