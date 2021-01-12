【每日焦點】2021 CES綫上揭幕　各大電子廠商產品及新技術亮相

▲ 2021年美國消費電子展（CES）正式揭幕，三星（Samsung）瞄準智能家居產品市場，並發布多款新產品，另外英特爾（Intel）則公布新一代i9-11900K旗艦晶片。

受疫情影響，今年美國消費電子展（CES）轉而綫上舉行，各大品牌如往常一樣，積極向公眾展現旗下最新技術及產品。三星（Samsung）瞄準智能家居產品市場，並發布多款新產品，另外英特爾（Intel）則公布新一代i9-11900K旗艦晶片。

三星於CES 2021展上，曝光多款AI智能家居產品。其中一款Bot Handy機械人設有一隻手臂，機器頂部及手掌位置分別内置一個鏡頭，用於辨識物體。Bot Handy可自動進行上下伸縮，以及360度旋轉，並能透過AI技術，識別和拿取不同形狀、大小及重量的物件。除了可以幫助用戶搬運物件，還可以完成清理房間、收拾碗碟等家務。

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晶片巨擘Intel就宣布最新一代旗艦晶片i9-11900K，並預告將會在今年第一季登場。據外媒資料，新晶片比去年推出的第10代晶片，始終週期高出19%，整合圖像處理能力亦高出50%，同時擁有比以更強的人工智能（AI）表現。雖然新一代晶片歸類為第11代，但就仍然使用14nm製程，而非10nm製程。新的晶片內核數量就比上一代少。

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責任編輯：李寶如