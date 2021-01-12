【中小企】中小企疫下已「吊命」一年　商會料農曆新年前後結業潮浮現

▲ 香港中小型企業聯合會會長麥美儀指，希望港府可以採取更強硬的抗疫政策，令疫情盡快清零。（資料圖片）

疫情對中小企業造成嚴重打擊。政府統計處今日發表「中小型企業業務狀況按月統計調查報告」，結果顯示中小企於去年12月的營商氣氛在第四波疫情下進一步轉差。有中小企商會估計，在農曆新年前後，中小企結業潮將更顯著。

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香港中小型企業聯合會會長麥美儀表示，中小企業原本視12月旺季為「救命月」，然而限聚令再次實施令業者希望盡失。租金是中小企致命傷，加上疫情已經持續了一年，她形容對中小企而言是「慢性自殺」。雖然不少業者已藉拓展送貨、外賣及網銷，適應新常態，但個別較難轉型的行業，如珠寶業及部分「轉身慢」的企業，將難以繼續捱下去。

中小企心聲：輸少當羸

麥美儀又提到，不少業者正採取「輸少當羸」的營運策略，例如有零售及餐飲業會員已計劃在租約完結時先結業離場，並待市道有起色時再尋覓平租舖位，故估計，在農曆新年前後，中小企結業潮將更顯著。

她希望港府可以採取更強硬的抗疫政策，令疫情盡快清零，也建議港府可推消費劵以刺激市場氣氛，但相信政府已沒有資源再推出補貼，對此不抱太大期望。

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記者：蘇穎琪