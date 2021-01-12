【新冠疫情】加州動物園3隻猩猩確診 首宗猿類動物染疫

美國農業部周一表示，加州聖地亞哥（San Diego）野生動物園有3隻大猩猩確診患上新冠肺炎，屬人類以外全球首次有靈長類動物感染新冠病毒。動物園職員正密切監察同住的5隻猩猩，籠內所有猩猩正接受獸醫的監控及照顧，不排除會有更多猩猩染疫。

世衛料今年不會有群體免疫 仍需戴口罩 【下一頁】

涉事野生動物園表示，首兩隻猩猩於1月6日開始出現咳嗽病徵，動物職員收集其糞便樣本後，並轉交加州動物實驗室化驗，最終於1月11日確診患上新冠肺炎。3隻確診猩猩目前仍有流鼻水及嗜睡等症狀，但目前情況良好，飲食狀況都沒有問題。

野生動物園負責人彼得森（Lisa Peterson）表示，園內職員目前密切監察同住的另外5隻猩猩，由於他們在同一籠子裡生活，不排除會有更多猩猩染疫。估計該3隻被感染的大猩猩很可能透過無症狀的動物園職員傳染。

大阪京都兵庫料周三頒緊急狀態 【下一頁】

彼得森續指，動物園將制定嚴格的防疫方案，包括每日為職員提供問卷了解身體狀況、為與動物直接接觸的人員提供全套防護服。

繼確認感染的動物包括老虎，獅子，貂，雪豹，狗和家貓後，是次屬第7次有動物確診患上新冠肺炎，亦是人類以外全球首宗靈長類動物感染新冠病毒。

責任編輯：郭麗明