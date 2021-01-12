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【專家看樓市】美聯黃建業：8大利好因素齊現 樓價將現「小V型反彈」 最少升5% 直撲歷史新高

股樓投資 18:58 2021/01/12

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過去一年疫情重擊各行業，本港住宅市場抗跌力卻甚強，全年樓價跌幅僅約1%。今年樓價能否再上高位?美聯集團（01200）主席黃建業看好今年樓市表現，認為如果疫情大幅放緩，加上中港通關，當中外資金「洪流匯聚」，料全年樓價回升，樓市有望出現「小V型反彈」，並至少升5%。

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黃建業指出，自2018年中美貿易戰爆發，再逢社會事件及疫情衝擊，本地樓價於過去三年「有波幅無升幅」，惟波幅自2020年起明顯收窄，「美聯樓價指數」全年僅跌0.92%，抗跌力極為驚人。展望2021年，他表示，雖然部份利淡因素仍在，但是影響力已漸次下降，更續現8大利好因素支持，分別為：

1.疫苗發揮作用，疫情大幅放緩，中港或恢復通關，北水流入
2.金融中心地位一柱擎天，股市暢旺，吸引外資湧港
3.無限量寬，零息時代，港滙強勢，銀行體系結餘達港幣4,570億元，資金充裕
4.人民幣升值，內地人購買力上升
5.供應見頂，本財年賣地計劃可提供單位數量創10年來次低
6.放寬按保，刺激中小型單位成交
7.剛需持續，本港人口數字續升
8.持貨力強，業主有減價、無劈價，銀主盤及負資產數目未有急增

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黃建業指，隨著疫苗即將抵港，若北水回流及股市升勢持續，有利中長線樓市發展，預計今年樓市「送疫迎牛」展現新氣象，如果疫情大幅放緩，加上中港通關，當中外資金「洪流匯聚」，料全年樓價回升，幅度視乎經濟前景，如疫情放緩，可出現「小V型反彈」至少升5%，假如本港經濟強勁復甦，樓價甚至有力直撲2019年創出的歷史高位。交投方面，今年一二手成交皆有機會「量額齊升」，尤看好中小型單位、超級豪宅、民生舖及受中國企業歡迎的商廈四大板塊。

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黃建業相信，最壞時刻已過，香港經濟有機會「疫後重生」，有意買入物業自用或投資者，可留意部份主要受惠的板塊。首先是中小型單位，料需求持續增加。由於政府在2019年推出「林鄭Plan」，帶動去年逾港幣600萬元至1,000萬元物業的二手交投逆市上升，加上「宅經濟」及在家工作盛行，將持續推動港人追求更佳的居住環境，增加換樓需求，刺激中型單位需求持續上升。


此外，隨著中港有機會通關，北水將加快流入港樓，今年內將有大型豪宅新盤登場，豪宅或重新成為市場焦點。人民幣匯率回升是另一個看好豪宅市場的原因，直接令國內的購買力升級。香港豪宅因為升值潛力優厚，而且新供應罕有，一向深受內地富豪追捧，故相信豪宅亦有機會「量額齊升」，通關後的豪宅樓價更有望升10%，跑贏大市。

【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬，詳見【下一頁


黃建業更認為，疫後香港樓市將出現「板塊轉移」。他解釋，新經濟造就的「新世代富豪」以及「新香港人」，他們追求居住質素、交通的便利性及週邊購物生活配套，或捨傳統核心商住區域，轉往「新鐵路」沿線及基建重鎖尋覓高質素的物業的入市。故特別看好啟德、西九龍、大圍、屯門及將軍澳等地區的市況，料以上區域的增長潛力可看高一線，建議有意置業者或找尋高增值的投資者於同類區域「尋寶」。


他又強調，「波動市」往往是入市機會，趁低吸納已成為2020年下半年本港樓市的主旋律，不少剛需置業者或有遠見的投資者都已伺機入市。根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，去年下半年逾2,000萬元二手住宅註冊量達834宗，較上半年的612宗大升逾36%，一定程度反映資金加快流入物業市場，料此情況可於今年首季持續，令樓市「陽春早現」。

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記者：陳詠妍

 


 

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