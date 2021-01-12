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【香港經濟】渣打料香港今年GDP增長4%　失業率仍有上升壓力

宏觀解讀 18:57 2021/01/12

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渣打預期，全年香港GDP會增長4%，主要受低基數效應帶動。

香港飽受疫情困擾，渣打香港大中華區高級經濟師劉健恒表示，香港最快下半年才會見到接種疫苗對經濟復甦的好處，預期全年香港GDP會增長4%，主要受低基數效應帶動。

香港9月至11月的失業率6.3%【下一頁】

保就業計劃結束後，相繼有機構大規模裁員。劉健恒指，仍然預期本地失業率短期有上升壓力，最快年中見頂、升穿7%水平。他補充，但仍然視乎本地疫情控制，「以至會否爆發第五波、第六波」。

渣打及香港貿易發展局發布2020年第四季度「渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）」，結果反映經濟正持續復甦。受訪企業對「現狀」的大灣區營商指數由上一季的42.4上升至50.2，顯示態度轉趨樂觀；而對「預期」的營商指數則由上季的56.2輕微下降至54.1。

結果又顯示，大灣區企業對2021年最大的擔憂是疫情持續影響全球經濟（45.1%），其次是中美緊張關係加劇（14.2%）、人民幣滙價波動（11.1%）、中國經濟增長放緩（11%）。

【拜登上場】渣打相信中美關係短期內難以大幅改善【下一頁】

相關文章：

【香港失業率】總商會梁兆基籲推第三輪保就業　「勿功虧一簣」​​​​​​

【2021香港樓市】摩通料今年住宅樓價升5%至10% 強勁購買力抵消失業率上升

 

編輯：趙穎妍

經濟 失業 就業 裁員 疫情 拜登 發展局 香港貿易發展局 中美關係 恒生指數
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