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Twitter已停7萬個　與匿名者Q相關帳戶

環球政經 19:59 2021/01/12

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社交平台Twitter 於周一（11日）表示，已停止超過7萬名用戶，這些帳戶均有份分享極右翼團體「匿名者Q（QAnon）」陰謀論內容。

【Twitter】封殺特朗普帳戶惹爭議　歐洲多名政要批做法有問題：【下一頁

Twitter表示，被剛除的帳戶主要大規模分享與匿名者Q相關的有害內容，並主要在平台上傳播匿名者Q的陰謀論。Twitter指，由於華府發生的暴力事件，和有機會傷害的風險升高，因此永久停用數萬個分享陰謀論的帳號。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

為打擊美國國內升溫的極端暴力主義，社交平台Facebook於去年10月宣布，刪除所有與匿名者Q有關的個人帳號、社團及Instagram帳戶。

美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者在上周三（6日）在華盛頓特區國會山莊前聚集後出現騷亂，其後多個社交平台宣布封鎖特朗普帳戶。

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責任編輯：黎淑雯

 

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