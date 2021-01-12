▲ 【人民幣定期存款】中資大行減人幣息 半年存期成重災區

再有大行下調人民幣定存息，最新追趕降息浪的是工銀亞洲，今天（1月12日）微削半年期0.05厘，新息率僅報1.8厘；集友新近亦調低此存期至2.2厘。

南商2.6厘 稱冠全城

專家提醒，1月開局定期存款掀劈息浪，且料跌勢未止，這是繼渣打上周帶頭全面降息以來，昨又輪到招商永隆及集友出手，再計及工銀亞洲，短期已有4間大小行鬥減，令存息低處未算低。

不過，現市況兩厘或以上的存息選擇仍多，如集友微降半年期0.05厘，新息率報2.2厘，仍問鼎高息榜第2位；南商則以2.6厘冠絕全城。

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此外，滙強息弱，大行如瑞銀及花旗等專家續看好人民幣前景。瑞銀預計上半年見6.2。花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黃栢寧今早回覆本報查詢指，最近把人民幣兑美元的半年目標，從6.3上調至6.15。渣打中國宏觀策略部主管劉潔料，上半年人民幣挑戰6.3高位。論及今年底目標價，花旗仍是大好友，年尾預估6.05。

至於參考財資市場公會今早的定價盤，離岸半年期拆息僅2.54867厘，比併大小銀行同期定存息，高息王有2.6厘，凸顯個別中資行甚勇進，不惜在牌面上蝕息搶存，對食息族來說無疑是「息誘」的賀歲恩物。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源