【醫藥股】大摩：偏好創新藥企及生物科技股 2021年首選三股

▲ 大摩今年偏好創新型製藥公司及生物科技公司，首選藥明生物、信達生物、翰森製藥三股。

生物科技股疫情下受熱捧，信達生物 （01801） 、藥明生物 （02269） 等屢創新高。摩根士丹利發表2021年醫藥行業展望，認為中國政府決心削減費用及鼓勵創新，將促使本地企業在全球範圍內競爭。大摩認為，三間公司將受益於政策趨勢，將藥明生物 （02269） 、翰森製藥 （03692） 、信達生物 （01801） 列為2021年首選。

大摩稱，中國醫療健康股票去年升逾6成，但升幅主要集中在創新製藥、生物科技、醫藥研發生產外包、醫療器械以及互聯網醫療等公司，醫藥分銷、仿製藥廠商、中藥企業表現並不理想，行業各子板塊表現非常分化。

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大摩認為，內地政府的政策繼續帶動行業演化升級，通過集中採購（帶量採購）、醫保目錄談判，醫保預算分配將更加合理，同時將為企業帶來更多壓力，促使企業創新以及提供差異化的產品，以獲得議價能力。「前所未有地，中國企業必須做到真正的創新，以及在全球範圍內競爭，才能獲得勝利。」

該行又指，醫保目前向創新藥傾斜，加上跨國藥廠的競爭，最偏好創新型製藥企業以及生物科技公司，翰森製藥（創新製藥企業）、信達生物（生物科技）因候選產品組合在全球均具競爭力，預計兩間公司將跑贏。而藥明生物業務遍布全球，同時料可實現行業兩倍的增長，也成為該行首選股份。

藥明生物今日收報98.5元，升1.4%，成交逾12億元。信達生物創新高，收報90.15元，升逾6%，成交逾9億元。翰森製藥收報42.05元，升3.8%，成交2.7億元。

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編輯：陳健婷