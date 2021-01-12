【新股IPO】達豐設備2153一手中籤率10% 暗盤破底 一手蝕160元

內地塔式起重機服務供應商達豐設備（新上市編號：02153）明日掛牌，不過其暗盤表現未見理想，根據輝立交易平台顯示，達豐設備暗盤收報1.65元，最低曾見1.57元。

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達豐公開發售錄超購9.3倍，一手中籤率為10%，以中間價1.73元定價，每手2,000股；富強金融資本為獨家保薦人。

是次集資所得主要用作購買塔式起重機、還債、購買揚州維修中心設備與進行基礎工程、招聘更多具備特殊技能員工提高競爭力等。達豐主要向內地特級及一級EPC承建商提供諮詢、技術設計、調試、施工至售後服務等一站式塔式起重機解決方案服務。

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記者：張以正