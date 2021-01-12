【社交媒體移民潮】網民湧至Signal與MeWe　港科技業界：趨勢已成但港人不會馬上全面搬走

▲ fb WhatsApp移民潮出現？ 科技業界：港人難完全脫離

用戶從主流社交平台出走的「移民潮」正在醞釀，本港科技與營銷的業界人士認同，香港網民轉投MeWe、Signal等平台，趨勢已初步形成，但預計短期內用戶會是同時使用多個平台，建議企業宜採取觀望態度，不妨先行於有關平台上開設專頁、帳戶，惟亦毋須急於改動現時的社交媒體策略。

香港互動市務商會創會會長方保僑接受訪問時分享，近日見到本港網民關注主流平台的內容審查政策、私隱危機、有部分平台被封鎖等，匯聚成對科企霸權的懷疑，從而出現用戶轉移跡象，「肯定有移民潮，只是新平台最終有多普及就是另一回事。」

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事實上早於去年11月，香港已有一波在MeWe，開設群組、專頁的熱潮。香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席李彥霆分享：「至今確實有不少中小企在思考是否應進軍新平台，惟開戶成本雖不大，亦不見得能帶來利潤。」據MeWe的資料，開設專頁最低收費為月費1.99美元起，亦有支援更多功能的各種版本。而該平台日前亦指，用戶數目已超過1400萬。

商戶以MeWe進行營銷有缺陷

李彥霆續指出，MeWe雖然強調不設演算法，用戶按時間次序閱覽所有內容，這並非一個有利商戶的安排。而且他觀察到，港人一度對MeWe的興趣高漲，但一個多月以來，實質討論有限，這歸因用戶感到平台上內容不夠豐富，結果不少人開了帳戶後，未有持續使用。

▲ 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席李彥霆坦言，假設MeWe愈來愈受歡迎，對商戶而言，未必是好消息：「現在的主流平台亦有很多缺點，但起碼小企能靠數碼營銷技巧突圍而出，在MeWe的機制下，營銷世界反而會倒退，強者恆強。」(受訪者提供圖片)

方保僑亦指出，不少本地專頁長年經營，擁數以萬計跟隨者，主流用戶群很難一下子便搬走，預期發展趨勢會是大型平台的用戶數目緩慢地下跌，而非大批用戶馬上遷出。

至上星期，社交平台WhatsApp更新私隱條款所引起爭議，不少用戶揚言要轉換使用其他通訊平台，連帶MeWe等多個社交平台的下載數再度急升。兩位受訪者預期，最終會有一定人數會放棄使用WhatsApp，惟料情況不會迅速擴散，用戶會傾向同時使用多平台。李彥霆指出，參考過往WeChat情況，該平台早年亦積極進攻香港市場，功能上亦確實較WhatsApp多樣化，惟亦未能取代後者地位。「Signal在功能上較為弱勢，加上港人已建立使用習慣，相信難以完全放棄WhatsApp。」而方保僑亦指出：「主流通訊平台被取代需時很長，今次事件，或是略為加快這個過程。」

記者：周俊霖