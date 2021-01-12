【CES 2021】Intel最新i9-11900K旗艦晶片　今年第一季發布

▲ 晶片巨擘Intel就宣布最新一代旗艦晶片i9-11900K，並預告將會在今年第一季登場。

年度盛事消費電子展（CES 2021）在美國登場，疫情下移師線上舉行，晶片巨擘Intel就宣布最新一代旗艦晶片i9-11900K，並預告將會在今年第一季登場。

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消費電子展（CES 2021）雖然收疫情影響，規模比以往小，但消費電子科技商仍然雲集。Intel就發布第11代電腦晶片i9-11900K。據外媒資料，新的晶片比去年推出的第10代晶片，始終週期高出19%，整合圖像處理能力亦高出50%，同時擁有比以更強的人工智能（AI）表現。

雖然新一代晶片歸類為第11代，但就仍然使用14nm製程，而非10nm製程。新的晶片內核數量就比上一代少。雖然Intel並未公布新晶片確實推出日子，但就表示，新一代晶片將在今年第一季內推出。

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